Intelligenter Support für Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften

(fair-NEWS)

Der Bedarf an Fachkräften steigt und der Mangel an geeigneten und verfügbaren Bewerbern ist in vielen Branchen zum drängenden Problem geworden. Erfolgreiches Recruitment wird zum Wettbewerbsvorteil und kann in kleineren Unternehmen zur Überlebensfrage werden. Denn erst von den Mitarbeitern lebt ein Betrieb - egal in welcher Branche.Doch von der Stellenbeschreibung über den Arbeitsvertrag bis zur dauerhaften Mitarbeiterbindung ist es ein langer Weg. Ein Weg, der zudem häufig von verschiedenen "Mitspielern" wie Agenturen, Personalberatern, Anzeigen-Verkäufern und Bildungseinrichtungen gesäumt ist. Hingegen vereinfacht Personal-Recruitment und -Management aus einer Hand den Vorgang deutlich. In enger Abstimmung mit dem rekrutierenden Unternehmen koordiniert LIMES Solutions GmbH die Prozesse und schafft langfristige Lösungen in allen Personalfragen.LIMES' Konzept wird anschaulich unter www.limes-solutions.de vorgestellt. Demnach werden operative Aufgaben wie Anzeigenschaltung, Erstkontakt, Vorgespräche, Terminvereinbarungen und Meldungen von Limes zuverlässig erledigt. Ist der neue Kandidat gefunden, flankiert Limes die Kernaufgaben des Arbeitgebers und gibt professionelle Unterstützung.Ist der neue Mitarbeiter schließlich Teil des Teams kann LIMES Solutions das Personalmanagement im Sinne des Auftraggebers weiterführen: Durch so genanntes "On-Boarding" und Feedback-Interviews liefert der Dienstleister wertvolle Daten für die künftige Personalplanung und über das Image als Arbeitgeber. Wer darüber hinaus Ideen für erfolgreiche Mitarbeiterbindungsprogramme sucht, kann sich von LIMES' Fallbeispielen inspirieren lassen. Anregungen und Kontakt findet man auf www.limes-solutions.de Im Portfolio von LIMES Solutions ist das Recruitment ein wichtiger Teil, doch das Leistungsspektrum von LIMES reicht noch viel weiter: So liegen weitere Schwerpunkte im Prozess-Management sowie im Outsourcing operativer, logistischer und kaufmännischer Aufgaben. Kostenoptimierung, bessere Kundenorientierung, Digitalisierung und die Neuordnung von Aufgaben werden von immer mehr mittelständischen Unternehmen nachgefragt. Auch sensible Restrukturierungsvorhaben hat LIMES bereits erfolgreich durchführen können. Dank zahlreicher Referenzen erhalten Interessierte einen Einblick in die Arbeit von LIMES, das seit 2015 intelligenten Rundum-Support für Unternehmen liefert.



Bildinformation: Intelligenter Support für Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften