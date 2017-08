Wellness in Polen: Erstklassiger Wellnessurlaub im Hotel Lidia zum Traumpreis bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Hotel Lidia Spa & Wellness **** - Wellness-Tempel an der polnischen Ostsee:Das 4-Sterne-Wellnesshotel Lidia gehört zu den besten Wellnesshotels an der polnischen Ostsee (HolidayCheck.de: 87% Weiterempfehlung). Hier erwarten Urlauber Entspannung pur und alles Gute rund um Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Das Hotel liegt im Badeort Darlowo (ehemals Rügenwalde) in unmittelbarer Näher zum feinsandigen Ostseestrand (150 m), eingebettet in die schöne Küstenlandschaft in Mittelpommern. Es ist komfortabel und zeitgemäß ausgestattet und verfügt über Gästezimmer in fünf verschiedenen Kategorien. Das Hotel überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit hoher Qualität und ein erstklassiges Wellnessangebot.Herrliche Wellness-Oase im Wellnesshotel Lidia:Im Wellnesshotel Lidia erwartet Urlauber eine herrliche Wellness-Oase für einen rundum entspannenden Urlaub. Der großzügige Spa- und Wellnessbereich bietet neben zwei Hallenbädern, Whirlpools und einer Saunalandschaft auch einen Wellness-Tempel mit autorisiertem Thalgo-Institut. Im Thalgo-Institut können sich Hotelgäste ausschließlich von ausgebildeten Masseuren, Physiotherapeuten und Wellnesstherapeuten exquisit rundum verwöhnen lassen. Die Auswahl an Beauty- und Wellnessanwendungen ist äußerst vielfältig. Das Angebot reicht von verschiedenen Massagen-Arten über Ayurveda-Therapien, hawaiianische und thailändische Anwendungen, traditionelle und innovative Gesichts- und Körperbehandlungen bis hin zur Physiotherapie.Erstklassiges Wellnessangebot im Hotel Lidia zum Traumpreis bei Polen-Wellnessurlaub.de:Im Hotel Lidia wird ein spezielles Wellnessarrangement angeboten, um den Ansprüchen der gesundheitsbewussten und sportbegeisterten Menschen bestens gerecht zu werden. Das perfekt abgestimmte Arrangement „6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden“ enthält neben fünf Übernachtungen mit Halbpension ein umfassendes Wellnesspaket bestehend aus Wellnessanwendungen und körperlichen Aktivitäten. Das Wellnesspaket ist ausgezeichnet: Vier Massagen (ayurvedischer Stirnölguss SHIRODHARA, Wirbelsäulenmassage, Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage, Ayurveda-Vital-Massage) dienen der Gesunderhaltung des Körpers; lösen Verspannungen, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an, stärken Muskulatur und Bindegewebe, steigern die körperliche und geistige Vitalität. Die Wassergymnastik und das Nordic Walking bringen den Körper in Schwung und steigern die muskuläre Fitness. Eine zusätzliche Sitzung in der Salzgrotte und Saunagänge stärken das Immunsystem. Und somit wird das allgemeine Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele bestens gefördert.Das Wellnessarrangement „6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden“ im Überblick:• Buchungstermine: Arrangement gültig bis 21.12.2017• Dauer: 6 Tage / 5 Nächte• Preise: Ab 279,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom großzügigen Buffet3. Nutzung des Spa- Bereiches mit Schwimmbädern und Saunen4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inklusive großem Wellnesspaket Deluxe für mehr Vitalität und Wohlbefinden:6.1. 1 x ayurvedischer Stirnölguss SHIRODHARA (50 min)6.2. 1 x Wirbelsäulenmassage (30 min)6.3. 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage (20 min)6.4. 1 x Ayurveda-Vital-Massage (50 min)6.5. 2 x Wassergymnastik (je 45 min)6.6. 2 x Nordic Walking (je 60 min)6.7. 1 x Salzgrotte (45 min)Dieses erstklassige Wellnessarrangement bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner eigenen Website an. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die im Arrangementpreis schon enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Weiterführender Link zum Wellnessangebot „6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden“ und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,4,hotel-lidia-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de – Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Lidia Spa & Wellness ****