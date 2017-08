Excalibur Doerrautomaten beim Doerrgeraete-Profi.de

(fair-NEWS)

So mancher bezeichnet das <a href="https://www.doerrgeraete-profi.de/excalibur-doerrgeraet/">Excalibur Dörrgerät</a> als Klassiker, andere wiederum bestehen darauf, ihn als führend unter den Dörrgeräten zu benennen. Seit 1973 beschäftigt sich das kalifornische Unternehmen mit Sitz in Sacramento mit der Entwicklung hochwertiger und leistungsfähiger Dörrgeräte mit innovativen Technologien.Trotz des Trends, Produktionsstätten nach Fernost auszulagern, stellt das Unternehmen die Geräte ausschließlich in den USA her und gewährleistet so eine durchgängig hohe Qualität für höchste Ansprüche.EXCALIBUR DEHYDRATOR - NATÜRLICHES KONSERVIEREN VON OBST UND GEMÜSEMit keinem anderen Gerät ist das Herstellen gesunder Naturkost in Form von Dörrgut so unkompliziert. Dies gilt für das Dörren von Datteln genauso wie für das Trocknen von Tomaten in Rohkostqualität. Das schonende Obst trocknen oder das Trocknen von Bananen zu gesunden Chips, wenn Obst oder Gemüse nicht rechtzeitig verbraucht werden, verhindert das Wegwerfen wertvoller Lebensmittel. Eine noch gute Rohkostqualität vorausgesetzt, schneidet man Obst und Gemüse einfach in kleine Teile, wählt die richtige Dörrtemperatur und startet den Dörrvorgang. Anstelle im Mülleimer landen Äpfel, Birnen oder andere Rohkost im Dörrautomaten und verwandeln sich in gesunde Gemüsechips, Trockenobst oder Fruchtleder aus einem Mix aus mehreren Fruchtsorten. Oder man kreiert leckere Müsliriegel nach eigenem Rezept. Für alle Kräuterfans: Kräuter trocknet man im Excalibur Dörrgerät durch die horizontale Luftstromführung und die individuell einstellbare Dörrtemperatur besonders schonend.HYPERWAVE TECHNOLOGIE UND HORIZONTALE LUFTSTROMFÜHRUNGDie Trocknung von Dörrgut bei konstanter Temperatur produziert kontinuierlich Feuchtigkeit im Trockenraum. Diese Feuchtigkeit setzt sich an den Seitenwänden des Gerätes ab und erhöht die Dörrzeit. Durch die intelligente Hyperwave Technologie gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Denn die innovativen Geräte arbeiten mit einer kontinuierlich schwankenden Temperatur der Innenraumluft. Dies führt dazu, dass die Feuchtigkeit durch den an der Rückseite angebrachten Lüfter erzeugten Luftstrom besser aufgenommen und abtransportiert wird. Vor allem beim Kräuter oder Obst trocknen von großer Bedeutung, da ansonsten die Lagerfähigkeit leidet. Die zweite wichtige Innovation ist die horizontale Luftstromführung, indem der Lüfter eine andere Position erhielt. In älteren Geräten erfolgte das Gemüse oder Obst trocknen durch einen aufsteigenden Luftstrom. Dies führte zu einer starken Abkühlung der Luft im Bereich der oberen Einschübe. Die Folge war ein kontinuierlicher Wechsel der Position des Dörrguts verbunden mit einer längeren Dörrzeit. Durch den horizontalen Luftstrom entfällt dieser aufwendige Wechsel. Gleichzeitig sinkt die Dörrdauer und die Restfeuchte reduziert sich. Da der Luftstrom gleichmäßig über die Fläche streicht, ist gleichmäßige Trocknung der Naturkost gewährleistet.FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS RICHTIGE EXCALIBUR DÖRRGERÄTKennzeichnend für den Excalibur Dörrautomat ist das schlichte und gleichzeitig attraktive Design gepaart mit zuverlässiger und innovativer Technik. Der Hersteller führt in seinem Sortiment mehrere Modelle. Diese unterscheiden sich vor allem in der der Trocknungsfläche und der Ausstattung mit oder ohne Timer. So ist der <a href="https://www.doerrgeraete-profi.de/excalibur-exc10el/">Excalibur EXC10EL</a> mit zehn Einschüben der Dörrautomat mit der größten Dörrfläche und aus Edelstahl gefertigt. Die anderen Modelle sind aus hochwertigem Kunststoff, BPA-frei, produziert. Die automatische Temperaturanpassung im Temperaturbereich von 35°C bis 74°C ergänzt die Ausstattung der Trockner. Sie bildet die Grundlage für eine optimale Dörrdauer bei idealer Temperatur, um eine perfekte Rohkostqualität zu erzielen. Mit der stufenlosen Einstellung wählt man für Produkte aus der Rohkostküche eine Temperatur knapp unter 42 Grad Celsius, während Fleisch bei ungefähr 70°C eine wesentlich längere Dörrdauer als Gemüsechips oder einfache Cracker benötigt.EXCALIBUR EXC10EL DÖRRGERÄT MIT ZWEIFLÜGELIGER GLASTÜRDer Große unter den Dörrautomaten von Excalibur und für höchste Ansprüche entwickelt ist der exc10el Dörrautomat. Er verfügt über 10 Einschübe aus rostfreiem Edelstahl und ein attraktives Gehäuse aus Edelstahl. Die Metallgitter-Einschübe bieten ausreichend Dörrkapazität für große Mengen; ob man Äpfel dörrt oder aus Bananen leckere Chips produziert. Die integrierte Zeitschaltuhr ist bis zu maximal 99 Stunden programmierbar. Als Top-Modell überzeugt der exc10el Dörrautomat auf jeder Linie durch sein edles Design und die zahlreichen Komfortmerkmale. Dazu zählen die zweiflügelige Glastür, die über Scharniere mit dem Gehäuse verbunden ist oder das komfortable Bedienfeld. Zum Lieferumfang des Excalibur Exc10el zählt zusätzlich die praktische Dörrfolie, um die Metallgitter vor Verschmutzung zu schützen. Der praktische Paraflexx Einlegebogen eignet sich für alle Dörrgeräte und reduziert den Reinigungsaufwand, indem er die 10 Einschübe aus rostfreiem Edelstahl schützt.TROCKNER MIT 9 EINLEGEBÖDEN FÜR GROSSE MENGENWie der Excalibur mit fünf Einschüben ist auch dieser Trockner mit oder ohne Timer verfügbar. Die automatische Temperaturanpassung erfolgt über das digitale Thermostat und sorgt für gleichmäßiges Dörren. Gehäuse und Einschübe sind aus hochwertigem und lebensmittelechtem Polycarbonat, BPA-frei, gefertigt.Mit neun Einschüben bietet der Excalibur Trockner eine ausreichend große Trocknungsfläche für alle Rohkost-Profis mit der Leidenschaft für die Spezialitäten der Rohkostküche oder für rohköstliches Gebäck. Selbstverständlich eignet sich der Excalibur Trockner mit neun Einschüben auch zur Herstellung von Kräcker oder Müsliriegel, dem gesunden Snack für zwischendurch.EXCALIBUR MIT FÜNF EINSCHÜBENDas Excalibur Dörrgerät mit fünf Einlegeböden begeistert alle, die ihre Leidenschaft zu gedörrter Rohkost oder Dörrobst entdeckt haben. Aber auch Feinschmecker, die das Kräuter trocknen lieber selbst übernehmen, profitieren von der größeren Dörrfläche des Excalibur mit fünf Einschüben. Praktisch sind die am Gerät angebrachten Informationen zum idealen Temperaturbereich für die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten sowie für Kräuter oder Fleischprodukte und ein optional wählbarer Timer, der Ihnen durch das Einstellen der Dörrdauer Unabhängigkeit verleiht.So legt man Cracker, Kräuter, Gemüse oder Obst auf die Einschübe, wählt den richtigen Temperaturbereich und der Dörrvorgang im Excalibur Dörrgerät mit fünf Einschüben startet, während man schläft oder tagsüber außer Haus ist. Am Ende der Dörrzeit entnimmt man die Trockenfrüchte wie leckere gedörrte Pflaumen, Datteln oder Gemüsechips.EXCALIBUR MINI - FÜR DEN KLEINEN HAUSHALTDer Excalibur Mini ist das perfekte Dörrgerät für den kleineren Haushalt oder wenn man bevorzugt geringere Mengen dörrt. Er unterscheidet sich von den größeren Geräten vor allem durch den fehlenden Timer und die Zeitschaltuhr und der geringeren Fläche zum Trocknen. Für natürliches Konservieren kleiner Mengen von Trockenobst oder Gemüse wie Tomaten ist der Excalibur Mini der perfekte Begleiter auf dem Weg zu gesundem und naturbelassenem Dörrgut. Wie bei allen Modellen streicht der Luftstrom im eingestellten Temperaturbereich sanft über das Dörrgut und gewährleistet gleichmäßiges Dörren.Vorräte anlegen wie zu Großmutters ZeitenUnabhängig davon, ob man den Excalibur Mini oder das Excalibur exc10el Dörrgerät nutzt: Beim Trocknen von Rohkost wird Obst und Gemüse in einem sehr schonenden Verfahren die Feuchtigkeit entzogen. Dieses natürliche Konservieren von Rohkost ist ideal, um beispielsweise den Überschuss aus der eigenen Ernte zu verarbeiten und für die kalte Winterzeit einen gesunden Vorrat natürlicher Vitamin- und Mineralstoff-Lieferanten anzulegen. Die natürliche Süße von Pflaumen erhält beim Dörren eine angenehme Intensität. Gesunde Cracker und Müsliriegel werden durch die gleichmäßige Trocknung der perfekte Snack zwischen den Mahlzeiten. Vor allem für Kinder ist das Dörren ein spannender Zugang zur gesunden Ernährung.EIN DÖRRGERÄT BIETET ZAHLREICHE MÖGLICHKEITENDer Excalibur Dörrautomat erfüllt den Traum vom gesunden selbst gemachten Kräcker zum Frühstück bis zum Kräuter trocknen oder dem gesunden Müsliriegel. Sogar rohköstliches Gebäck ist keine Kunst. Man sollte jedoch darauf achten, wenn man Gebäck herstellt, die Einschübe mit dem Paraflexx Einlegebogen auszulegen. Diese spezielle Dörrfolie reduziert den Reinigungsaufwand und ermöglicht das Gebäck herstellen, ohne dass der Teig auf den unteren Einschub tropft.Genauso unverzichtbar ist der Paraflexx Einlegebogen bei der Herstellung von Fruchtleder, einem leckeren Fruchtmus. Das flächig aufgetragene Fruchtmus wird auf den Einlegeboden aufgetragen und wie Dörrobst getrocknet. Fertig gedörrt ist Fruchtleder eine gesunde Alternative zu industriell hergestelltem Fruchtgummi. Für die Rohkostküche verwandelt man Gemüse bei 42 Grad Celsius zum Snack in bester Rohkost Qualität.Trockenfleisch als Leckerli für Ihren besten FreundLiebhaber exklusiver Kräutermischungen stellen sich im Dörrgerät von Excalibur individuelle Würzmischungen her und verleihen damit jedem Gericht eine unverkennbare Geschmacksnote. Doch der Excalibur Trockner kann noch wesentlich mehr. Denn problemlos dörrt er in feinste Streifen geschnittenes Fleisch zu Trockenfleisch.Auch Hundefreunde finden an den Geräten gefallen.Mit dem Excalibur Dörrgerät verwandelt man rohes Fleisch in leckeres Trockenfleisch, das sich auf Reisen genauso praktisch erweist wie als Leckerchen zwischendurch. Man sollte bei der Trocknung von Obst und Gemüse immer auf eine ausreichend lange Dörrzeit achten, um die Restfeuchte so minimal wie möglich zu halten. Denn je geringer die Restfeuchte ist, umso lagerfähiger sind Trockenfrüchte gedörrt und umso höher ist die Rohkost Qualität.EXCALIBUR DÖRRGERÄTE - MEHR ALS EMPFEHLENSWERTOb man sich für das Excalibur Dörrgerät mit fünf Einschüben oder ein anderes Modell entscheidt: Dörrgeräte dieser renommierten Marke zeichnen sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Praktisch ist die Auswahl zwischen vier Modellen. Dies erleichtert die Entscheidung für genau den Dörrautomaten, der alle individuellen Anforderungen erfüllt. Dass Excalibur von der Qualität seiner Dörrgeräte überzeugt ist, zeigt sich in der langen Garantie und Gewährleistungszeit. Denn bei jedem Gerät beträgt die Garantie 5 Jahre und überschreitet somit die gesetzliche Gewährleistungszeit um ein Vielfaches.



Bildinformation: Excalibur Exc10el deluxe komplett aus Edelstahl und Glas