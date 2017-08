Extreme Networks stattet Europäische Investitionsbank mit skalierbarer und zukunftssicherer Netzwerklösung aus

(fair-NEWS)

Frankfurt/San Jose (USA), 01. August 2017 - Im dynamischen Finanzmarkt ist die permanente Verfügbarkeit sicherer und qualitativ hochwertiger drahtgebundener und drahtloser Netzwerke heutzutage geschäftsentscheidend. Sie bilden die Grundlage für effiziente Betriebsabläufe, besonders, wenn diese über verschiedene Standorte ablaufen. Die Europäische Investitionsbank (EIB), der weltweit größte multilaterale Anleiheemittent und Darlehensgeber, entschied sich daher für eine Software-gestützte End-to-End Netzwerklösung von Extreme Networks (NASDAQ: EXTR), um ein stabiles und skalierbares Netzwerk über ihre 40 internationalen Niederlassungen hinweg sicherzustellen. Die sichere, hochverfügbare und einfach verwaltbare Netzwerktechnologie soll das kontinuierliche Wachstum der EIB unterstützen und ist eine entscheidende Grundlage dafür, dass die Bank ihre Geschäftsaktivitäten weltweit effektiv managen und ausbauen kann.Im Laufe der 20-jährigen Partnerschaft hat Extreme bereits zahlreiche Netzwerklösungen für die steigende Zahl der heute 4.000 öffentlichen und privaten Netzwerknutzer der EIB und die dort eingesetzten 15.000 Endgeräte bereitgestellt. Mit der neuen Generation von Extreme Networks Hochleistungs-Gigabit-Ethernet und High-Density-WLAN, kann die IT-Abteilung der Investitionsbank die gesamte Netzwerkinfrastruktur über eine zentrale Managementlösung verwalten. Damit kann die EIB ihre IT- und Betriebskosten deutlich senken, die Sicherheit verbessern und eine nahtlose Benutzererfahrung schaffen. Die Lösung ist zudem einfach skalierbar, wenn die Anzahl der Mitarbeiter und Geräte weiter wächst.Die Lösung bei der EIB im Überblick:- Einsatz des gesamten Portfolios für eine End-to-End Lösung - Die Kombination von ExtremeMangagement™, ExtremeControl™, ExtremeAnalytics™, verschiedenen Komponenten der ExtremeSwitching™ Serie sowie ExtremeWireless™, stellt einen unterbrechungsfreien, einheitlichen Service über alle Niederlassungen der EIB hinweg sicher.- Skalierbares Wachstum - Mit ExtremeManagement ist die Netzwerkzugangskontrolle über alle Niederlassungen hinweg über eine zentrale Managementlösung möglich. Das sorgt für eine optimale Anwendererfahrung und senkt den Zeitaufwand sowie die Betriebskosten. Das zentrale Management hat zudem ermöglicht, dass dasselbe IT-Team die wachsende Zahl der Niederlassungen und die mittlerweile dreifache Zahl an Geräten betreuen kann.- Personalisierter Netzwerkzugriff - Mithilfe von ExtremeControl erhält das IT-Personal, abhängig vom jeweiligen Profil und Zuständigkeitsbereich, einen personalisierten Zugriff auf Netzwerk-Services und -Applikationen.- Sicheres und transparentes Netzwerk - ExtremeAnalytics sorgt für Transparenz und Einsichten auf Applikationsebene. So kann die EIB die Performance über das gesamte physische und virtuelle Netzwerk verfolgen und Informationen für die Business Intelligence sowie für schnelle Problemlösungen gewinnen. Im Zuge der verbesserten Sicherheit, über die drahtgebundene und drahtlose Infrastruktur hinweg, sind getrennte Netzwerke für Mitarbeiter und Besucher geschaffen worden. Gleichzeitig wurde die Transparenz verbessert, um Bedrohungen frühzeitig feststellen und identifizieren zu können."Einer der größten Vorteile unserer langjährigen Beziehung ist die Tatsache, dass sich Extreme Networks als vertrauenswürdiger Geschäftspartner bewährt hat. Zudem wird das Lösungsdesign und Management von Extreme Networks selbst durchgeführt. Dieser Service stellt sicher, dass die Lösung kontinuierlich optimiert, die Effizienz gesteigert, Risiken reduziert und der höchste Qualitätsstandard für die EIB realisiert werden", erläutert Rujoiu Razvan, Leiter des Geschäftsbereichs Rechenzentren und Network Services bei der European Investment Bank."Wir sind stolz darauf, überlegene Technik in Verbindung mit hervorragendem Kundenservice zu liefern", erklärt Kamal Ismail, Country Manager bei Extreme Networks in Luxemburg. "Aus diesem Grund haben wir sichergestellt, dass das Team der Europäischen Investitionsbank direkten Zugang zu Führungskräften von Extreme Networks hat. Diese enge Zusammenarbeit sorgt dafür, dass die EIB stets die neueste Technologie nutzen und von erstklassigen Netzwerkinfrastrukturlösungen profitieren kann." Bildinformation: Logo Extreme Networks (Bildquelle: copyright©ExtremeNetworks)