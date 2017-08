Welcher Typ bin ich?

(fair-NEWS)

Der erste EindruckWir alle beurteilen unser Gegenüber immer in den ersten 5-10 Sekunden aufgrund seiner Optik. Egal ob beruflich oder privat, der erste Eindruck zählt. Was wollen wir mit unserer Optik aussagen? In der Regel streben wir eine gepflegte, typgerechte und harmonische Ausstrahlung an. Genau hier kommt eine professionelle Farb-Typberatung bei beautystyle ( www.beauty-style-muenchen.de ) ins Spiel.Farb-Typberatung als ErfolgsgeheimnisBei einer Farb-Typberatung gehen wir wieder zurück zu unserer Natutr. Man kann mit Hilfe eines Farbtests feststellen, welche Farbgrundtöne harmonisch zur Augenfarbe, Haarfarbe und Hautfarbe passen. Dies ist das Fundament jedes Stylings. Habe ich erstmals die passenden Farben zu meinem Typ gefunden, so kann ich die Farben meiner Kleidung, des Make-up"s, der Brille und die Haarfarbe in dieser Farbrichtung zusammenstellen. Alles wird harmonisch dadurch aufeinander abgestimmt. Der nächste Schritt ist mit den Proportionen des Körpers richtig umzugehen. Welche Gesichtsform und welchen Figurentyp habe ich? Welche Formen und Regeln sollte ich dazu beachten? Bei einer professionellen Beratung bekomme ich dann auch noch Schritt für Schritt die Werkzeuge der Umsetzung in die Hand gelegt. Perfekt von Kopf bis Fuß!Fehlkäufe und Fehlinvestitionen in seinem StylingStudien belegen, dass wir nur 20 Prozent unseres Kleiderschrankes effektiv und gerne nutzen.Sicher kennen Sie die Situation: Sie stehen vor dem überquellenden Kleiderschrank und denken: "Eigentlich habe ich nichts zum Anziehen". Schnell wird der Inhalt des Kleiderschranks zu langweilig und nichts darin passt so wirklich zusammen. Das Lieblingsoutfit hat man auch schon 20 Mal getragen. Dann der Blick ins Badregal!Wie viele Lidschatten, Kajalstifte, Lipglosse und Nagellacke hat man gekauft und wenig bis gar nicht benutzt. Weil man sich nicht gefällt oder gar nicht weiss, wie man damit umgeht. Die Brille/Sonnenbrille die nur in der Schublade liegt oder aufgezogen wird, wenn es keiner sieht. Last but not least: Mit dem letzten Friseurbesuch ist man auch nicht glücklich. Beim ersten Selbststyling funktioniert die Frisur nicht. Seit der neuen Haarfarbe fühlt man sich vielleicht viel blasser?Fehlkäufe gehören der Vergangenheit anNach einer Farb-Typberatung bei beautystyle in München, hat man endlich ein sicheres System und die Fehlkäufe gehören der Vergangenheit an. Darüber hinaus spart man sich viel Geld und ist unabhängig von Meinungen und Modediktaten anderer.beautystyle Andrea Reindl aus MünchenDie Beautyexpertin Andrea Reindl-Krüger hat es sich mit Ihrem Gesamtkonzept seit 1996 zur Aufgabe gemacht, jeder Person zu helfen mit dem natürlichen Bauplan seines Körpers optimal zu Recht zu kommen. Hier werden Sie nicht nur einmal typgerecht gestylt, sondern erhalten zusätzlich wichtige Werkzeuge um Ihr perfektes Styling täglich, einfach und schnell umzusetzen. Das besondere bei beautystyle Andrea Reindl ist, dass hier alles unter einem Dach vereint ist: Farb-Typberatung, Beautypartys & Events, Kosmetik, Dayspa, Friseur, Make-up und eine Modeboutique. Sie erhalten ein Gesamtkonzept von Kopf bis Fuß.



Bildinformation: Typberatung bei beautystyle