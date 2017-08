Finde Deinen Style

(fair-NEWS)

BeautystyleIm Zentrum Münchens, auf 400 Quadratmeter, mit 5 Parkplätzen im Rückgebäude in der Wirtstraße 34a das erfolgreiche Beauty-& Stylingstudio. Die Firma beautystyle existiert seit 1996.Man findet alles unter einem Dach vereint. Farb- und Stilberatung, Haare & Make-up, Kosmetik & Wellness, eine Modeboutique und Beautyevents. In einem modernen, hellen und freundlichen Ambiente können Sie sich beraten, stylen und von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen.Farb-und StilberatungIm Studio von beautystyle liegt der Kernpunkt auf dem Thema Farb- und Stilberatung. Egal ob im Bereich Frisur, Mode, Make-up und Styling.Mehr Sicherheit im AussehenDas beautystyle Studio bietet ein Konzept von Kopf bis Fuß. In einem 4-stündigen Beautycoaching lernt man seine Schönheit ins rechte Licht zu rücken. Es beinhaltet einen Farbtest, eine Make-up Beratung, eine Frisur- & Brillenberatung und eine Stil- & Modeberatung. Im beautystyle Studio sind alle Themen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vereint. Typberatung, Kosmetik & Wellness, Friseur, Make-up und eine Modeboutique. Man erlebt alles mit sofortiger Umsetzung. Ein komplettes Vorher-Nachher Erlebnis. Übungsworkshops runden den Service bei beautystyle zusätzlich ab.Das beautystyle StudioDie Beauty- & Stylingexpertin Andrea Reindl-Krüger arbeitet mit Ihrem dreizehnköpfiges Team seit 1996 sehr erfolgreich. Es wurden bereits über 4000 Kunden erfolgreich beraten. Auch Firmen nutzen das beautystyle Konzept.



Bildinformation: www.beauty-style.muenchen.de