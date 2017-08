Was steht mir?

(fair-NEWS)

Schluss mit vorgegebenen Trends und ModediktatenDie große Frage ist doch, was passt denn wirklich zu mir? Zu meinem Typ? Was kann ich tragen und was nicht? Wer hat schon die Traummaße 90-60-90? Jeder Mensch hat seinen individuellen Bauplan bekommen. Eine bestimmte Haar-/ Augen-/ Hautfarbe, einen Figurengrundtyp und seine Persönlichkeit. Die Kunst liegt darin mit diesem individuellen Bauplan klar zu kommen, unabhängig von Trends. Und vor allem sollen wir uns darin wohlfühlen. Wenn ich mich in meiner Haut wohlfühle strahle ich auch mehr Selbstvertrauen aus. Beautystyle in München hat genau hier ein Erfolgskonzept-die Farb-Typberatung mit Styling von Kopf bis Fuß. www.beauty-style-muenchen.de Wie läuft eine Farb-Typberatung bei beautystyle in München ab?Die Basis ist der Farbtest, der genau aufzeigt welche Farben für jemanden von Vorteil sind. Im Anschluss lernt man die Anatomie des Gesichtes kennen und bekommt gezeigt, wie man durch Make-up, Frisur oder auch eine Brille seine Proportionen ausgleichen kann. Eine ausführliche Schminkberatung bei den Damen, inklusive Anleitung zum Mit-nach-Hause-nehmen, rundet das Programm ab. Bei den Herren wird das Thema Hautpflege, Abdeckprodukte, Bart und Augenbrauen vertieft. Als weiterer wichtiger Baustein kommt die Kleidung hinzu: welcher Kleidungsstil, welche modischen Schnitte stehen jemandem? Wie kann man mit Accessoires seine Mode aufpeppen oder sogar umgestalten? Das Ganze wird individuell auf das persönliche Aussehen abgestimmt. Anschließend wird der Kunde dabei unterstützt, seinen Kleiderschrank zu optimieren und alle gelernten Techniken in die Praxis umzusetzen.beautystyle München - die Experten in Sachen Stilberatung seit 21 JahrenDie Beautyexpertin und Typberaterin Andrea Reindl-Krüger gründete im Herzen von München die Firma beautystyle vor 21 Jahren. Hier findet man alles von Kopf bis Fuß, unter einem Dach vereint. Ob Mode, Kosmetik, Friseur oder Make-up - es wurde alles in einem Studio integriert und bietet daher einen Rund-um-Service. Ein dreizehnköpfiges Expertenteam absolvierte an bereits über 4000 Personen erfolgreich eine Farb- und Typberatung mit Styling. Gerade die kostenlose Nachbetreuung und die Übungskurse garantieren einen nachhaltigen Erfolg in der Praxis. Nähere Informationen findet man unter www.beauty-style-muenchen.de Eine Typberaterin, einen Friseur, eine Kosmetikerin, einen Modeexperten oder eine Visagistin einzeln zu finden und alles zu vereinen, ist mühsam, zeitaufwendig und mit vielen Kosten verbunden. All diese Aspekte findet man bei beautystyle in München an einem Platz - zu bezahlbaren Preisen.FazitEine Farb-Typeratung bei beautystyle in München ist eine lohnenswerte Investition in Ihre Zukunft und Fehlkäufe gehören der Vergangenheit an. Sie wissen immer, was Ihnen steht und können alles von Kopf bis Fuß typgerecht und authentisch abstimmen.



Bildinformation: beautystyle Typberatung