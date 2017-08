Weiterbildung ist die beste Investition in die eigene Zukunft

(fair-NEWS) Oft ist das erste Halbjahr schlagartig vergangen und die guten Vorsätze des Jahresanfangs, etwas für die eigene Weiterentwicklung tun, wurden bisher aufgeschoben. Gerade in der Kommunikationsbranche zeichnen sich aber ständig neue Trends ab. Wer hier am Ball bleiben möchte, sollte sich regelmäßig über neue Methoden und Techniken informieren. Praxisbezogene Weiterbildungen bieten die Gelegenheit, sich auf dem Laufenden zu halten.



Die MW Media Workshop GmbH hat für Weiterbildungsinteressierte über 65 verschiedene Themen aus den Bereichen PR, Marketing, Social Media, Digitalisierung und Persönlichkeitsentwicklung im Programm. Die sehr praxisbezogenen Seminare richten sich an Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen. Die Referenten sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung haben und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Nächste Termine sind zum Beispiel:



- Newsletter im E-Mail-Marketing



- Videos mit der Spiegelreflexkamera produzieren



- Grundlagen der Pressearbeit



- Storytelling



- Crossmediale Kommunikation



Das komplette Programm und detaillierte Informationen zu den Inhalten, Referenten und Seminarorten finden Interessierte auf der Webseite:



www.media-workshop.de



Weiterbildung lohnt sich in jedem Fall. Denn egal in welcher Branche oder Position: Wer sich weiterbildet, verbessert nicht nur sein Fachwissen, sondern tauscht sich auch mit Branchenkollegen aus und baut seine beruflichen Netzwerke aus.



Und finanzielle Unterstützung vom Staat gibt es auch. Interessierte, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern möchten, können über die einzelnen ESF-Förderprogramme des Bundes oder der Bundesländer gefördert werden. Alle Informationen, welche Gutscheine und Prämien für die Media Workshops eingelöst werden können, gibt es unter www.media-workshop.de/aktuelles/foerdermoeglichkeiten.htx



Über die MW Media Workshop GmbH:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedene Veranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



