Ober- & Hochschränke mit Glas und LED – auch zum Wandeinbau in der Küche

(fair-NEWS)

Familie und Freunde treffen sich in der Küche zum gemeinsamen Kochen und Plaudern. So rückt die Küche mit offenen Wohnkonzepten in den Mittelpunkt und wird zum Blickfang. Zeit für eine Küche, die in puncto Licht, Raum und Oberfläche individuell geplant wird. Dazu gehören Ober- und Hochschränke, die raumsparend in eine Wand eingebaut werden können.Edel & praktisch: Aufputz und EinbauNeben der klassischen Montage auf der Wand werden die 360 mm tiefen Schränke zum Beispiel in eine Trockenbauwand intergiert. Die lichte Tiefe beträgt dann 220 mm. Der Teileinbau punktet mit mehr Weite und einem besonderen Raumgefühl. Auf Wunsch setzt LED-Licht den Korpus in Szene: Ein Abdeckrahmen kaschiert die Fuge zwischen Mauerwerk und Möbel mal dezent in Alu matt oder effektvoll mit LED-Beleuchtung.Ober- und Hochschränke: Stauraum par excellenceHochschränke in der Höhe von 1820 mm begleiten den Übergang von Wohnen, Essen und Kochen. Daneben bieten klassische Oberschränke in der Höhe von 600 oder 780 mm und den Breiten von 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm und 600 mm genug Platz für alle Küchenutensilien. Auf Wunsch leuchtet warmweißes LED-Licht die Flächen unter den Oberschränken gleichmäßig aus.Türen in neuem LookDer Korpus in Aluminium matt wird mit schwarz oder weiß bedrucktem Sicherheitsglas, Spiegelglas oder Porzellankeramik kombiniert. Die grifflosen Türen werden mit einem sanften Push geöffnet.Eine komplette Küchenwelt mit GlasZusammen mit Rückwänden und Arbeitsplatten aus bedrucktem Glas, Warmhaltefeld sowie Relingsystem entstehen maßgeschneiderte Küchen für persönliche Bedürfnisse und alle Raumvorgaben.Weitere Informationen: küchenwelt@sprinz.eu



Bildinformation: Der Teileinbau punktet mit mehr Weite und einem besonderen Raumgefühl Bild: Sprinz