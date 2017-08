Die RITTWEGER + TEAM Werbeagentur aus Erfurt beteiligt sich als einziges Thüringer Unternehmen am Internationalen Fachkräfteaustausch MobiliseSME für den Mittelstand

(fair-NEWS)

• Mittelstand braucht innovative Konzepte für den weltweiten Wettbewerb• Internationales Fachkräfteprogramm MobileSME vom BVMW e.V. bietet Chance zur interdisziplinären Vernetzung• Werbeagentur RITTWEGER und TEAM aus Erfurt nimmt als einziges Unternehmen am Austausch teil• Werbeagenturen RITTWEGER und TEAM, Erfurt und Otzaretta Think & Make, Zarautz/Spanien machen sich im gegenseitigen Austausch fit für die Zukunft• Innovative Projektentwicklung im Bereich Produktdesign• 50% schnellere Ideenentwicklung durch VernetzungDas Internationale Fachkräfteprogramm MobiliseSME vom BVMW e.V. fördert – ähnlich dem Erasmus-Programm für Studierende – den Fachkräfteaustausch für kleine und mittlere Unternehmen in Europa und leistet so einen innovativen Beitrag für Wachstum und Beschäftigung im europäischen Mittelstand. Neben teilnehmenden Unternehmen aus Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen nimmt die Werbeagentur RITTWEGER und TEAM aus Erfurt als einziges Thüringer Unternehmen am Fachkräfteaustausch teil.In unserer heutigen Zeit der Globalisierung und Digitalisierung braucht der Mittelstand innovative Konzepte, Produkte und Ideen, um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können. „Und das geht nur mit einem starken interdisziplinären Team.“, erklärt Heiko Rittweger, Geschäftsführer der RITTWEGER und TEAM Werbeagentur aus Erfurt. „Wir nutzen die Möglichkeit des Internationalen Fachkräfteprogramms MobiliseSME dafür, um uns fit für die Zukunft zu machen.“Der Austausch erfolgt mit der Agentur Otzaretta Thinke & Make aus Spanien, Zarautz. Jeweils zwei Mitarbeiter sind für zehn Tage in der Partneragentur und arbeiten aktiv im Arbeitsalltag mit.In der Erfurter Werbeagentur RITTWEGER und TEAM ist derzeit der Marketingmanager Ricardo Gil Hofmann aus Spanien zu Besuch. „Ein anderes Design-Verständnis, die neuen Kreativ- und Marketing-Techniken, die ich hier in Erfurt kennenlerne, bedeuten für meinen Arbeitsalltag eine enorme Weiterentwicklung. Und wir erleben gerade eine 50% schnellere Ideenentwicklung in der Zusammenarbeit Otzaretta Think & Make mit RITTWEGER und TEAM Werbeagentur. Das ist fantastisch.“, bringt Ricardo Gil Hofmann die Vorteile des Austausches auf den Punkt.Die beiden Werbeagenturen arbeiten derzeit an einem ersten gemeinsamen Projekt aus dem Bereich Produktdesign, einem Konzept für eBike-Ladesäulen. „Für das Konzept vernetzen wir die Ideen der spanischen und deutschen Mitarbeiter und erhalten eine Vielzahl von Perspektiven, Weitsicht und Innovationen mit Substanz.“, so Heiko Rittweger von RITTWEGER und TEAM.Das Internationale Fachkräfteprogramm MobiliseSME läuft bis 30.06.2017. Bei RITTWEGER und TEAM wird auch noch eine weitere Fachkraft aus einem ungarischen Unternehmen zu Gast sein.Hintergrund-Informationen Programm Mobile SME:Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative des BVMW, des Europaverbandes European Entrepreneurs (CEA-PME) und Partnerverbänden aus Italien (CONFAPI), Spanien (ADEGI), Belgien (BDG), Frankreich (AFDEE), Estland (EVEA), Ungarn (PATOSZ), Rumänien (PTIR) und der Türkei (MÜSIAD). MobiliseSME wird über das EASI Programm (PROGRESS 2016 -2017) der Europäischen Union gefördert.Registrierung und Teilnahmebedingungen unter http://matchmaking.mobilisesme.eu/