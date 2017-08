Muvon – Ihr Umstieg auf Elektromobilität leichtgemacht!

(fair-NEWS)

Elektromobilität ist ein spannendes und vielversprechendes Thema, stellt jedoch aktuell für die breite Masse unerforschtes Neuland dar. So vollzieht sich die Umstellung auf E-Mobilität zögernd in Deutschland, entgegen des Potentials, das sie bietet.Sie fragen sich, welcher Nutzen durch den Wechsel für Sie entsteht? Neben einer deutlichen Kostenersparnis durch die Integration von Elektroautos in Ihren bestehenden Fuhrpark, profitieren Sie ebenfalls von einem grünen Image. Sie setzen damit ein Statement und arbeiten aktiv an Ihrer Corporate Responsibility. Schließlich nimmt im Moment die Bedeutung des Umstiegs auf elektrisch betriebene Fahrzeuge drastisch zu. Die Turbulenzen in der Politik und Automobilbranche zeigen, dass zukünftige Änderungen, beispielsweise Dieselverbote, etc. schneller auf die Agenda gelangen können, als Sie erwartet hätten. Daher ist es ratsam, schon heute an einer zukunftssicheren Strategie zu arbeiten.Wie profitieren Sie von den Vorteilen der Elektromobilität?Die Experten von Muvon unterstützen Sie mit einem Rundum-Sorglos-Paket.Zunächst führen wir eine Fuhrparkanalyse durch und ermitteln auf der Basis von der Flottengröße und dem Fahrprofil Ihr persönliches Potential. Sie erhalten ein Fahrzeug- und Ladekonzept, mit dem Sie Ihre Mobilitätskosten bis zu 20% senken können.Anschließend wählen wir die adäquate Ladestation (Ladestationen) aus sowie die Installationsorte. Auch um die Installation und Wartung müssen Sie sich keine Sorgen machen. Bei uns kriegen Sie alles aus einer Hand.Nach der Installation der ausgewählten Ladeinfrastruktur integrieren wir diese in unser IT-Backend. Ihre Mitarbeiter und Besucher können sich über unsere App wie auch über RFID-Karten registrieren und die Ladestation freischalten. Im Ergebnis behalten Sie den Überblick über die Ladevorgänge, können diese zuordnen und bequem abrechnen.Weiterhin ermöglichen wir durch unser Energiemanagement das parallele Laden mehrerer Fahrzeuge ohne die Gefahr der Überlastung Ihrer vorhandenen Elektroinstallation.Muvon begleitet den gesamten Prozess Ihres Umstiegs und steht Ihnen mit einem individuellen Konzept zur Seite.Werden Sie aktiv und lassen Sie sich die Chance auf echte Erfolge nicht entgehen. Erfahren Sie mehr in einem unverbindlichen Gespräch und auf unserer Webseite www.muvon.de