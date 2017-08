inside erhält "Training Made in Germany"-Gütesiegel

(fair-NEWS)

Die inside Unternehmensgruppe hat im Juli das "Training Made in Germany"-Gütesiegel erhalten. Vergeben wird das Siegel von iMOVE, einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Internationalisierung deutscher Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen. iMOVE gehört zum Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und wirbt mit dem "Training Made in Germany"-Siegel im Ausland für deutsche Kompetenz in der betrieblichen Bildung.Voraussetzung für die Verleihung des "Training Made in Germany"-Siegels ist die Einhaltung zentraler Qualitätskriterien. Dazu gehört u.a., dass die Bildungsdienstleister eine internationale Ausrichtung in Form international realisierter Bildungsprojekte vorweisen können, aber auch eine englischsprachige Website und ein internes Qualitätsmanagement müssen vorhanden sein.Weitere Anforderung: Die Mitarbeiter müssen über die fachliche, methodische, persönliche, soziale, sprachliche und interkulturelle Kompetenz verfügen, um die angebotene Dienstleistung kundenorientiert durchführen zu können. Zudem müssen die realisierten Lehr- und Lernmaterialien dem aktuellen Stand entsprechen und sich am Bedarf des Ziellandes orientieren. All diese Kriterien erfüllt die inside Unternehmensgruppe und darf sich jetzt über das Gütesiegel "Training Made in Germany" freuen.Damit wurde inside - nach der "Software Hosted in Germany"-Auszeichnung 2016 und der "Software Made in Germany"-Auszeichnung 2017 - jetzt zusätzlich für seinen Trainingsbereich, seine exzellenten Lösungen und sein Know-how bei der Realisierung internationaler Bildungsprojekte geehrt."Wir bieten unseren Kunden beste Qualität Made in Germany und freuen uns, dass dies nun auch vom Bundesinstitut für Berufsbildung offiziell bestätigt wurde. Damit können wir unsere Kompetenz - gerade was die Realisierung internationaler Bildungsprojekte angeht - einer großen und weltweiten Zielgruppe präsentieren", erklärt Dr. Patrick Blum, Geschäftsführer der inside Unternehmensgruppe.



Bildinformation: Training Made in Germany