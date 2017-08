Fokustag der Unternehmer Academy mit Patricia Küll

(fair-NEWS)

An diesem Fokustag haben Interessierte die Möglichkeit, von einem echten TV-Profi zu lernen: Patricia Küll ist Dozentin der Unternehmer Academy und wird mit ihrem Thema Ein Unternehmer (re)präsentiert. Immer!, Einblick in wirksame Moderation und Präsentation geben. "Das ist natürlich etwas Besonderes: Mit einem echten TV-Profi unter unseren Dozenten haben wir die Möglichkeit, Unternehmertum von einer ganz anderen Seite zu betrachten", erklärt Thomas Göller.Fokustag, hier ist der Name Programm. Denn, an jedem Fokustag der Unternehmer Academy wird ein anderes Thema in den Fokus genommen. "Es bleibt nie bei der Theorie, wir gehen an diesem Tag tief in die Praxis. Nur so können wir Selbstständigen und Unternehmern nicht nur Expertenwissen vermitteln, sondern auch dafür sorgen, dass sie das in der Praxis anwenden können", erklärt Thomas Göller, Geschäftsführer der Unternehmer Academy und selbst erfolgreicher Unternehmer.Mit ihrem Fokustag zeigt Patricia Küll, die seit 1988 in den Medien als Redakteurin und Moderatorin tätig ist, wie sich Menschen für eine Präsentation vor Publikum vorbereiten sollten: Denn, das Bild, das Menschen in der Öffentlichkeit zum Beispiel bei einer Veranstaltung, einer Konferenz, einem Meeting oder einer Kundenpräsentation abgeben, ist ihre Visitenkarte. Teilnehmer erfahren neben der richtigen Vorbereitung auch, wie sie komplizierte Sachverhalte rüberbringen und von Anfang an die Aufmerksamkeit des Publikums sichern. Außerdem werden Ausstrahlung, Erzählstil, Gestik und Mimik trainiert, damit Menschen mit ihrer Persönlichkeit punkten können.Patricia Küll ist seit über 20 Jahren das Gesicht vom SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz. Sie moderiert unter anderem die Landesschau Rheinlandpfalz, die LandesArt und den ARD-Rosenmontagszug. Außerdem ist sie im Coaching aktiv, gerne gebucht für die Moderation großer Veranstaltungen, Kongresse und Galas und hat einen Lehrauftrag an der Hochschule Koblenz.Die Veranstaltung am 01.09.2017 mit Patricia Küll findet in Mainz/Ingelheim statt. Mehr zu diesem Fokustag erfahren Sie <a href="https://www.unternehmer-academy.de/fokustage/fokustag-patricia-kuell/">hier</a>. Wenn Sie teilnehmen möchten, haben Sie noch die Möglichkeit: Die letzten Plätze sind noch zu haben.Mehr zur Unternehmer Academy lesen Sie unter www.unternehmer-academy.de



Bildinformation: Nächster Fokustag der Unternehmer Academy mit Patricia Küll.