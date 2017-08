Fashion Werbe-Motive: H&M und Deichmann auf dem Siegertreppchen

03.08.2017 – Kleider, Blusen oder Schuhe – was in der kommenden Saison im Kleiderschrank zu finden ist, wird durch die aktuellen Kampagnen der Modekonzerne beeinflusst. Ob eine Anzeige gut gefällt, die Markenwiedererkennung hoch ist und möglicherweise zum Kauf führt, zeigt die aktuelle b4t-Fashion-Analyse. Anzeigen-Motive von H&M und Deichmann können bei den Befragten besonders gut punkten – gedruckt und digital. Das sind aktuelle Ergebnisse einer Auswertung des b4t Kreativtrackings für die Modebranche. Betrachtet wurden insgesamt 40 Motive aus den vergangenen drei Monaten. Herausgeber des b4t Kreativtracking ist die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK).Hand-in-Hand über eine Sommerwiese – das ist stimmungsvoll, unterhaltsam und gefällt den Befragten. Die H&M-Anzeige liegt bei insgesamt 18 Bewertungsparametern (KPIs) deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das Anzeigenmotiv von Deichmann für Sneaker wurde als besonders unterhaltsam, originell und auffällig empfunden und liegt bei allen KPIs ebenfalls über dem Branchendurchschnitt. Auch online können H&M und Deichmann mit ihren Kampagnen überzeugen: Während bei H&M ein ebenfalls sehr stimmungsvolles „Sommerwiesen-Motiv“ den ersten Platz für sich beansprucht, schneidet das Deichmann-Motiv mit einem jugendlichen Sneaker-Träger am besten ab.„Kampagnen, die sich sowohl in gedruckter Form, als auch in online Formaten tragen, kommen bei der Zielgruppe besonders gut an“, erklärt Fred Hogrefe, GIK-Geschäftsführer für die Funke Mediengruppe und Sprecher der GIK 2017, zur aktuellen Analyse. „Mit dem b4t Kreativtracking können Agenturen und Kunden genau analysieren, wie ihr Motiv gewirkt hat.“

Facts zum b4t KreativtrackingDas b4t Kreativtracking misst als Werbemitteltest die Aufmerksamkeitsstärke und Durchsetzungskraft von Print-Anzeigen und Online-Motiven in Form von Display- und Bewegtbildwerbung. Dabei werden monatlich mindestens 60 Motive – davon 50 Print- und 10 Online-Motive – im Rahmen einer Online-Befragung in einem Panel untersucht, wobei die Stichprobe pro Motiv 400 Fälle beträgt.Das Kreativtracking bietet ein breites Spektrum an Kennzahlen zur Werbemittel-Beurteilung: Recognition Anmutung: 14 Anmutungsparameter, u.a. Sympathie und Unverwechselbarkeit Aktivierung: abhängig von den Kreationselementen 8-15 Aktivierungsparameter Branding AppealWeitere Informationen gibt es auf b4t-Website www.b4t.media Die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) ist ein Gemeinschaftsunternehmen der fünf großen Medienhäuser Axel Springer SE, Bauer Media Group, Funke Mediengruppe, Gruner + Jahr und Hubert Burda Media. Die GIK stellt zwei crossmediale Markt-Media-Studien zur Verfügung, um den Einsatz von Werbemitteln zu evaluieren: best for planning (b4p) hilft ex ante bei der Allokation der Mittel. best for tracking (b4t) hilft, ex post nachzuverfolgen, wie effizient sie eingesetzt wurden.