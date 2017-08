(fair-NEWS)

Die Verwaltung von Projekten (Projektmanagement) braucht unterschiedlichste Kompetenzen, weiß Autor Michael Taube. Deshalb hat die Deutsche Projekt Akademie ein CBT zu den PM-technischen Kompetenzen erarbeitet. Das CBT hält sich dabei eng an das Projektmanagementsystem der GPM (Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.). Damit gewährleistet der Autor, dass dieser Kurs die Grundlage für eine spätere Zertifizierung nach GPM ist.Der Kurs richtet sich an allgemein Interessierte und Mitarbeiter in Projekten, die in der Hauptsache mit fachlichen (und daher nicht Projektmanagement-) Aufgaben befasst sind.Das CBT „Vorbereitungskurs auf die Zertifizierung „Basiszertifikat für Projektmanagement (GPM)“, Teil 1 PM-technische Kompetenzen“ liegt in der Version 1.0 vor. Die Deutsche Projekt Akademie verkauft den Kurs für einen Einführungspreis bis 31.12.2017 von 79,00 € inkl. MwSt. Im Einführungspreis ist automatisches Update bis zur Version 3.0 enthalten.Der Kurs "Teil 1 PM-technische Kompetenzen" ist Bestandteil des Komplettkurs zur Vorbereitung auf die Zertifizierung „Basiszertifikat für Projektmanagement (GPM)“. Weitere Teile folgen bis Jahresende.Dipl.-Kfm. Michael Taube, hat viele Jahre Erfahrung als Projektleiter und Projektmanagementtrainer. Er ist zertifiziert bei der IAPM und GPM. Weitere Fachleute haben für das hohe Niveau dieses CBTs gesorgt.



Bildinformation: Deutsche Projekt Akademie veröffentlicht erstes CBT