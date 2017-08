myPlan 3.0: Beliebtes Programm zur Ressourcenplanung jetzt in neuer Version verfügbar!

(fair-NEWS)

Sie müssen den Einsatz Ihrer Mitarbeiter planen oder Dienstpläne erstellen? Aber auch Fahrzeuge, Material und anderes? Oder Gebäude, Wohnungen und vieles mehr? Zu Planen gibt es eigentlich immer etwas. Ob das nun einfache Termine sind, oder auch Ressourcen, wie zum Beispiel Personal oder Maschinen. Für diese Planungsaufgaben gibt es jeweils spezielle Softwareprogramme, die aber durch die Spezialisierung in der Regel auf den jeweiligen Anwendungsbereich beschränkt sind.Wir haben uns für einen anderen Ansatz entschieden. myPlan unterstützt Sie bei vielen dieser Aufgaben. Angefangen von einem „einfachen“ Terminplan über die Ressourcenplanung oder auch Dienst- oder Schichtpläne.Im Prinzip ist alles planbar ohne dafür unterschiedlichste Planungssoftware für jede Anforderung erwerben zu müssen.Alle Planungen lassen sich unter einer gemeinsamen Oberfläche heraus anlegen und verwalten. Diese Oberfläche ist so selbsterklärend, dass der Benutzer sie sofort verwenden kann. Und dennoch bietet myPlan tiefgreifende Möglichkeiten der Anpassung an die eigenen Bedürfnisse. Auf diese Weise macht sich das Programm im privaten ebenso wie im geschäftlichen Umfeld schnell unentbehrlich. Jürgen Vogel von JV-Soft: "Vor allem bei Selbstständigen, Kleinunternehmen und Vermietern aller Art hilft die Software dabei, alle anfallenden Planungen besser zu organisieren, weil alle relevanten Informationen sofort und intuitiv verfügbar sind. Sehr viele unserer Kunden stammen aus dem Handwerk oder Dienstleistungsbereich."Seit der Einführung kann das Produkt laut JV-Soft bereits über 3.000 registrierte Kunden vorweisen.myPlan bietet darüber hinaus so herausragende Möglichkeiten wie die Definition von Serienterminen, Ausdruck der Termine in Kalenderform oder auch Darstellung in verschiedenen Ansichten, sogar in tabellarischer Form. Weiterhin sind auch Filter- und Gruppierungsfunktionalitäten vorhanden. So lassen sich beispielsweise aller Termine zu einem Kunden anzeigen. Wer möchte, lässt sich von myPlan auch an anstehende Termine erinnern.Aber das ist noch lange nicht alles! myPlan bringt dabei außerdem noch die folgenden Module mit:Kundenadressen: Die interne Adressverwaltung kann Ihre Kundendaten verwalten. Jedem Termin kann ein Kunde zugeordnet werden. Über die Datenimportfunktionalität können Ihre bereits vorhandenen Kundendaten problemlos in myPlan übernommen werden.ToDo’s: Allgemeine Vorhaben werden am besten in dieser Rubrik erfasst. Sie können an dieser Stelle auch gleich mit einer Priorität und einem Fälligkeitsdatum versehen werden. Auf diese Weise weiß der Anwender stets, welches Vorhaben am dringlichsten zu bearbeiten ist. Abgearbeitete ToDo’s lassen sich per Mausklick als "erledigt" kennzeichnen. Eine Erinnerungsfunktion fehlt ebenfalls nicht. Termine, die Sie in Ihren Planungen erstellen, können automatisiert auch einen passenden ToDo-Eintrag erzeugen!Pinwand: Notizen aller Art lassen sich auf der Pinwand erfassen. So gehen sie nicht mehr verloren und sind mit nur einem Mausklick wieder auf dem Bildschirm präsent.Die neue Version 3: Nun ist myPlan ab sofort in der Version 3 verfügbar. Viele Kundenwünsche sind wieder in die neue Version eingeflossen, so z. Bsp. eine Konfliktwarnung bei sich überschneidenden Terminen unabhängig von der gerade in Arbeit befindlichen Planung. Jeder Ressource können individuelle Verfügbarkeiten (Arbeitszeiten) zugewiesen werden mit farblicher Hervorhebung in den einzelnen Kalenderansichten. Außerdem können Feiertage individuell bearbeitet und angezeigt werden. Ressourcen können in Gruppen zusammengefasst werden, um z. Bsp. Abteilungen oder Arbeitsgruppen zu simulieren.Eine der großen Neuerungen sind die statistischen Auswertungen. Mit Hilfe dieses einfach zu bedienenden, aber dennoch mächtigen Statistikwerkzeuges wird es dem Anwender ermöglicht, nahezu alles Auszuwerten, was an Planungsdaten in myPlan vorhanden ist. Die gewonnenen statistischen Werte können jederzeit auf Knopfdruck für den Druck aufbereitet werden. Diese Ausdrucke können auch per Email oder als PDF ausgegeben werden. Darüber hinaus ist auch eine individuelle Erzeugung als Grafik in verschiedenen Analyseansichten (z. Bsp. Balken- oder Liniendiagramme) integriert.myPlan ist sowohl als Einzelplatz- als auch als Netzwerkversion für den Zugriff von mehreren Arbeitsplätzen verfügbar.myPlan: Ressourcenplanungen jeglicher Art und mehr!myPlan 3.0 lässt sich vor dem Kauf umfassend ausprobieren. Eine kostenlose Testversion, die auch einen Test im Netzwerk an 2 Arbeitsplätzen ermöglicht, steht im Internet zum Download bereit. Die Testversion kann an 30 Benutzungstagen ausgiebig geprüft werden. Die Vollversion ohne Einschränkungen ist ab 89 Euro zzgl. ges. Mehrwertsteuer erhältlich.Produktseite myPlan: https://www.myPlan-online.deHier finden Sie den Pressetext als PDF-Datei:https://www.myplan-online.de/download/pressemitteilung_myplan_03082017.pdf



Bildinformation: Die chronoligische Planungsansicht von myPlan 3.0