QCT präsentiert die zweite Generation seiner Server-Produktserie mit hochleistungsfähigen Intel® Xeon® Scalable Prozessoren

San Jose (USA)/Düsseldorf, 11. Juli 2017 - Quanta Cloud Technology (QCT), ein weltweiter Anbieter von Cloud Computing Hardware, Software und Dienstleistungen für Rechenzentren, stellt eine Reihe neuer Serverprodukte vor, die bereits mit der neuesten Generation hochleistungsfähiger Intel® Xeon® Scalable Prozessoren ausgerüstet sind. Dank seiner erstklassigen Ingenieursleistung und Fertigungskompetenz erweitert QCT sein Produktportfolio für Cloud Service Provider (CSP) und ermöglicht ihnen wiederum wesentliche Verbesserungen ihres Produktportfolios.Die Intel® Xeon® Scalable-Plattform eröffnet eine neue Leistungsdimension für sichere, agile, Multi-Cloud-Rechenzentren. Die Prozessoren halten extremen Performance-Anforderungen bei höchster Workload stand. Darüber hinaus gewährleistet die Lösung verbesserte Hardware-Sicherheit. Die für sichere Bereitstellung von Datendiensten konzipierte Prozessorfamilie bietet höchste Fortschrittlichkeit bei E/A-Funktionen sowie Speicher- und Netzwerktechnologien. Zudem ermöglicht die Plattform ein flexibles Design für alle gängigen Applikationen sowie erfolgskritischen Betriebsprozesse und nutzt aussagekräftige Ergebnisse aus modernen Echtzeit-Analysen sowie künftigen Anwendungsfällen, beispielsweise künstliche Intelligenz. Diese Agilität eröffnete Kunden neue Geschäftsmöglichkeiten in einer datenbetriebenen, intelligenten und vernetzten Welt.QCT stellt vier neue Server seiner zweiten Produkt-Generation vor:-QuantaGrid D52B-1U - ist ein hochskalierbarer 1U Server mit dualer Anschlussbuchse. Die Lösung bietet maximale Speicherkapazität, innovative, schraubenlose Laufwerksschächte, einen der branchenweit größten IOPS Werte im Bereich Speicher und bis zu fünf PCIe-Erweiterungssteckplätze für ausreichenden E/A-Durchsatz, um Skalierungsengpässe zu verhindern und so sicherzustellen, dass schnell anwachsende Geschäftsanforderung erfüllt werden können.-QuantaGrid D52BQ-2U - ist ein vielseitig einsetzbarer Rackmount-Server mit dualer Anschlussbuchse. Die flexible Lösung unterstützt verschiedene Arten von Software-definierten Workloads. Der Server bietet nicht nur optimale Leistung und Energieeffizienz, sondern verringert - dank seines Designs mit schraubenloser HDD, Lüfter sowie PCIe-Kartenaustauschfunktion - auch die Service-Ausfallzeiten.-QuantaPlex T42S-2U (4-Knoten) - Der Server verfügt über die bewährte 2U4N IT-Architektur für optimale Speicherdichte und Effizienz. Jeder der vier Rechenknoten unterstützt 16x Speichermodule und 6x SATA/SAS Speicherlaufwerke, um effiziente Leistung für rechenintensive Workloads zu liefern.-QuantaPlex T42SP-2U (4-Knoten) - Dieser Server bietet den gleichen 2U4N Formfaktor wie der T42S-2U. Die Lösung wurde entworfen, um mittels NVMe SSDs Unterstützung zur Cache-Beschleunigung eine mehrstufige Speicherung zu ermöglichen. Jeder Knoten unterstützt zwei NVMe SSDs, die im Vergleich zu herkömmlichen SATA SSD den sechsfachen Durchsatz liefern.Darüber hinaus bietet QCT in Kürze eine Reihe zusätzlicher Produkte an, die auf der Intel® Xeon® Scalable-Plattform basieren, darunter Speicher-Server, einen Server mit vierfach Anschlüssen, High-Density-Multi-Knotes-Server und AI-Beschleunigungslösungen - mehr Neuigkeiten folgen.Signifikante Optimierung des QCT-Portfolios durch die Intel® Xeon® Scalable ProzessorenDie Intel® Xeon® Scalable Prozessoren bieten große Fortschritte im Bereich E/A-, Speichermedien-, Speicher- und Netzwerktechnologien. Dadurch ermöglichen sie es QCT, sein Produktportfolio weiter zu verbessern. Die erweiterten Features in QCT neuer Produktfamilie umfassen unter anderem folgende Funktionen:Verbesserte Leistung-Verbesserte Rechenleistung - eine bis um 21 Prozent verbesserte Transmissionseffizienz-Verdoppelung der Speicherkapazität - Unterstützung für bis zu 128GB DIMMs. Zudem wird die Speicherbandbreite 1,5 mal breiter und erhöht sich damit auf 6 Kanäle pro CPU-Verbesserte E/A-Kapazität - mehr PCIe Lanes zur Unterstützung von U.2 SSD Laufwerken und Netzwerkadaptern, um sicherzustellen, dass es keine Skalierungsengpässe gibt.Reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO)-Extrem niedriger Energieverbrauch im Leerlauf.-Optionaler Einsatz eines 80 Plus Titanium Netzteils (PSU) zur Reduzierung des Stromverbrauchs in Rechenzentren.-flexible E/A-Optionen, darunter eine Vielzahl von SAS Mezzanine und Open Compute Netzworking Mezzanine Optionen. Kunden sind dadurch nicht mehr gezwungen, unnötige LOM- oder RAID-Controller zu finanzieren.-Fortschrittliche thermische Kühlung zur Erhöhung der Effizienz und Stabilität von Kühlsubsystemen.Schnelle Bereitstellung und Wartung-Intuitive Rechenzentrumsverwaltung mit QCT System Manager (QSM) über die Integration mit dem Industriestandard RESTful API und dem Intel® Rack Scale Design (RSD).-Ready-to-ship mit komplettem Rack, vorinstalliert und verkabelt.-Out-of-Box-Konfiguration, die auf die Unterstützung von hyperkonvergenten und Software-defnierten Lösungen zugeschnitten ist.-Werkzeuglose Designs, einschließlich schraubenloser Laufwerkschalen und PCIe-Slot-Designs.Dank der Intel® AVX-512 Erweiterung liefern Intel® Xeon® Scalable Prozessoren eine nahezu doppelte Performance bei Gleitkommaoperationen pro Taktzyklus und bieten damit einen maximalen Leistungsschub. Diese Eigenschaft ist für Hochleistungs-Rechenapplikationen und datenanalytische Workloads extrem wertvoll."QCT ist führend beim Rechenzentrums-Umbau, wobei wir unseren CSP-Kunden Innovationen im Bereich maximaler Skalierbarkeit liefern - unter anderem durch die Effizienz von Intel", erklärt Mike Yang, Präsident von QCT. "Die zweite Generation unserer Server Plattform bietet exklusiv hoch verdichtete Memory- und Storage-Optionen, die unseren Kunden Möglichkeiten eröffnen, die sie nirgendwo anders finden können. Dabei legen wir stets großen Wert auf die Details, wie unsere schraubenlosen Designs, "Plug & Debug" MicroSD Slots sowie die Platzierung von Lüftern und thermischen Einheiten. Damit lässt sich auch die leistungsstärkste Technologie im Rechenzentrum, komfortabel betreuen und verwalten. ""Industriepartner wie QCT machen Intel Innovationen schnell für Kunden verfügbar. Die Intel® Xeon® Scalable Prozessoren stehen in punkto Energieeffizienz und Leistung in vorderster Reihe", so Jennifer Huffstetler, Senior Director, Rechenzentrum Produktmarketing, bei Intel. "Die Intel® Xeon® Scalable Prozessoren bieten eine eindrucksvolle Leistungssteigerung, die bis zu 4,2 Mal mehr virtualisierte Instanzen (1) im Vergleich zu den 4 Jahre alten Systemen ermöglichen, die heute am Markt weit verbreitet sind. Damit können Kunden in jedem System mehr Workloads mit größerer Effizienz ausführen. "Zusätzliche Informationen zu den auf der Intel® Xeon® Scalable Plattform entworfenen QCT Lösungen finden Sie unter: www.qct.io/microsite/XeonScalable/en-us/index.html Bildmaterial zu dieser Meldung finden Sie unter: https://www.gcpr.de/2017/07/11/qct-praesentiert-die-zweite-generation-seiner-server-produktserie-mit-hochleistungsfaehigen-intel-xeon-scalable-prozessoren/ -------1) Up to 4.28x more VMs based on server virtualization consolidation workload: Based on Intel® internal estimates 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2690 on Romley-EP with 256 GB Total Memory on VMware ESXi* 6.0 GA using Guest OS RHEL6.4, glassfish3.1.2.2, postgresql9.2. Data Source: Request Number: 1718, Benchmark: server virtualization consolidation, Score: 377.6 @ 21 VMs vs. 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Platinum 8180 Processor on Wolf Pass SKX with 768 GB Total Memory on VMware ESXi6.0 U3 GA using Guest OS RHEL 6 64bit. Data Source: Request Number: 2563, Benchmark: server virtualization consolidation, Score: 1580 @ 90 VMs. Higher is better



Bildinformation: Zweite Generation der Server-Produktserie mit hochleistungsfähigen Intel® Xeon® Scalable Prozessoren (Bildquelle: copyright©QCT)