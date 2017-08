MEGGLE sichert sich Wettbewerbsvorteile durch den Einsatz von ONTRAM

(fair-NEWS) Berlin, 03.08.2017 – Mit MEGGLE Kräuterbutter haben sicher schon viele Leute ihr Steak verfeinert, aber dass das international tätige Unternehmen auch pharmazeutische Laktose herstellt, wissen eher wenige. Um der pharmazeutischen Industrie wichtige technische Informationen noch schneller zur Verfügung zu stellen, führt MEGGLE Excipients & Technology mit Sitz in Wasserburg ab sofort ihre Übersetzungen in ONTRAM durch und beschleunigt infolgedessen ihren komplexen Übersetzungsprozess deutlich ‒ ein entscheidender Wachstumsfaktor für ein international agierendes Unternehmen wie MEGGLE.



Als kleine Käserei vor über 130 Jahren gegründet, zählt das bayerische Traditionsunternehmen MEGGLE inzwischen zu den renommiertesten und führenden Herstellern von Milcherzeugnissen europaweit. Seit mehr als 60 Jahren ist MEGGLE auch mit pharmazeutischer Lactose am Markt und vertreibt seine Produkte in über 100 Ländern. Neben dem Kernmarkt Deutschland und Europa erstrecken sich die Vertriebsstätten bis nach Afrika, Nord- und Südamerika und Asien.



Bei so viel Internationalität entstehen selbstverständlich große Herausforderungen an die Lokalisierung fremdsprachlicher Inhalte. Mit der Einführung eines Translation Management Systems (TMS) hat MEGGLE BG Excipients & Technology sich nun für einen nachhaltigen Weg entschieden.



Vor dem Einsatz eines Übersetzungsmanagementsystems wurden zum Beispiel die in Adobe InDesign erstellten Broschüren manuell mit Copy&Paste hin- und hergeschickt. Mit erheblichem Aufwand wurden diese dann übersetzt und abgestimmt. Eine große Fehlerquelle waren unter anderem die verschiedenen Formate, die mittels Copy&Paste in die ursprüngliche InDesign-Datei zurück kopiert werden mussten. Traten währenddessen noch Änderungen an den Inhalten auf, waren zusätzliche Abstimmungsschleifen die Folge.



Der optimierte Prozess sieht nun so aus: Die InDesign Broschüren werden direkt in ONTRAM eingelesen, dort in bis zu neun Zielsprachen übersetzt und anschließend automatisch in das Layout des Originaldokumentes geladen, so dass sich der Aufwand in der Reinzeichnung erheblich minimiert. Gleichzeitig besteht jederzeit die Möglichkeit, sich einen aktuellen Stand der Übersetzungen in der Live-Preview mitsamt allen Formatierungen direkt anzeigen zu lassen. Übersetzer und Marktverantwortliche können mit ONTRAM parallel arbeiten, wodurch eine schnelle sprach- und landesgerechte Anpassung an die jeweiligen Marktbedingungen ermöglicht wird. Dies und ein umfangreiches Reporting sorgt für vollste Transparenz und unterstützt das Unternehmen dabei, die anfallenden Kosten und Produktionszeiten immer im Blick zu behalten ‒ gut aufgestellt also für zukünftige Herausforderungen.



„Wir haben oft redundanten Inhalt, aber in vielen unterschiedlichen Sprachen. Mit dem Memory System von ONTRAM konnten wir unsere Aufwände erheblich reduzieren, unsere Prozesse beschleunigen und außerdem eine Qualitätssteigerung erreichen“, so Margit Bonnetsmüller, Projektmanagerin bei MEGGLE.



Dank der erfolgreichen und vor allem reibungslosen Anbindung wird ONTRAM inzwischen auch für die Übersetzung von Präsentationen und wissenschaftlichen Publikationen eingesetzt. Weitere Bereiche des Unternehmens, wie z.B. die Website von MEGGLE Excipients & Technology, sind bereits in der Planung.