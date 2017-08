Willkommen i-Dötzchen - Nexiga weiß, wo die meisten Erstklässler eingeschult werden

(fair-NEWS) Bonn, 03. August 2017_ Während in Teilen des Landes die lang ersehnten Sommerferien erst begonnen haben, heißt es für die Schüler in Bremen und Niedersachsen seit dem 3. August wieder "büffeln". Für die Erstklässler geht der Ernst des Lebens dort am 5. August mit der Einschulung los. Laut Prognose von Nexiga auf Basis von Zahlen des statistischen Bundesamtes beginnt dieses Jahr in Deutschland für 710.001 sogenannte i-Dötzchen, mit dem Start ins erste Schuljahr 2017/2018 nach den Sommerferien, ein neuer Lebensabschnitt. Diese Zahl ergibt sich daraus, wie viele Einwohner Deutschlands im Jahr 2017 ihr sechstes Lebensjahr vollenden werden. Es handelt sich dabei nur um eine ungefähre Angabe der Einschulungen, denn schulpflichtig ist im Regelfall nur, wer bis zum 30. September das 6. Lebensjahr vollendet hat. Dafür werden in diesem Jahr die Sechsjährigen von Ende 2016 eingeschult.



Aber wo genau werden eigentlich die meisten bzw. wenigsten Erstklässler eingeschult? Das hat sich Nexiga genauer angeschaut und in der <a href="http://marktanalystonline.de/karte-des-monats/082017/">aktuellen Karte des Monats</a> auf Postleitzahlebene zusammengestellt.



Einschulung in Deutschland: Mehr Schultüten im Westen als im Osten

Bei der Betrachtung der Einschulungen werden ein Ost-West-Gefälle sowie ein Stadt-Land-Gefälle deutlich. Die meisten Schulanfänger gibt es in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsdichtesten Bundesland. In ländlichen Gebieten - vor allem in den östlichen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern - sind es deutlich weniger i-Dötzchen, die nach den Sommerferien eingeschult werden. Zudem fällt auf, dass in Ballungsräumen wie Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt oder München vor allem in den Speckgürteln der Metropolen viele neue Schüler zu erwarten sind. Familien scheinen das Leben am Stadtrand zu bevorzugen, denn in den Stadtzentren selbst leben auffällig weniger Sechsjährige.



Quellen: Eigene Berechnungen von Nexiga auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes.