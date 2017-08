Cloud-based IPC mit integrierter Fernwartungssoftware

(fair-NEWS)

Industrie Computer werden häufig für die Steuerung von Maschinen und Anlagen eingesetzt. Der Mehrwert von Cloud-based IPCs wie der neuen QGW Serie von ICP Deutschland besteht in der Kombination aus Hardware und hilfreicher Software Tools. Hierzu zählt z.B. die integrierte Fernwartungssoftware QRM+ (QNAP Remote Manager Plus). Die Vorteile eines solchen Server und PC Management Tools liegen auf der Hand: zentrale Verwaltung, sichere Infrastruktur und Kosten- und Zeitersparnis.Über die Netzwerktopologie von QRM+ werden vernetzte Geräte wie Server, IPCs und Workstations automatisch erkannt und die Netzwerkinfrastruktur samt Verbindungs- und Gerätestatus sowie Gerätetyp abgebildet. Dies ermöglicht eine zentrale Überwachung und Aufgabenbündelung zur Analyse und Fehlerbehebung. Die integrierten Dashboards lassen sich hierfür individuell anpassen.Das QRM+ ist mit einer HTML-5 basierten Webschnittstelle ausgestattet und unterstützt zahlreiche x86/AMD64 Windows und Linux Betriebssysteme. Mittels softwarebasierten Agenten (QRMAgent) oder hardwareseitig installierter IPMI 2.0 Schnittstelle, wird die Fernwartung technisch realisiert. Beide Lösungen unterstützen KVM- (Tastatur, Video und Maus) Funktionen. Wobei IPMI kompatible Geräte auch angesprochen werden können, wenn sie ausgeschaltet sind oder sich im BIOS-Modus befinden. Für Fehlerbehebungs- und Wartungszwecke lassen sich alle Aktionen per KVM aufzeichnen und abspielen. Für Störmeldungen stehen darüber hinaus umfangreiche Benachrichtigungs-, Analyse- und Protokollierungstools zur Verfügung. Leistungsbedingte Schwellenwerte lösen z.B. E-Mail Benachrichtigungen aus. Der QRM+ Zugang zu unternehmenskritischen Servern ist durch getrennte Nutzerkonten, individuelle Nutzerrechte und eine sichere Verbindung abgesichert. ICP bietet mit dem QRM+ ein kostenloses und intuitives Add-On, das bereits im Lieferumfang der neuen Cloud-based IPC QGW Serie enthalten ist.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkte als HTML: https://www.icp-deutschland.de/index.php?stoken=99F24D38&lang=0&cl=search&searchparam=qtsWeitere Informationen: https://www.icp-deutschland.de/cloud-based-ipc/



Bildinformation: QGW Serie - Fernwartung & Multi-Server Management mit QRM+ / ICP Deutschland GmbH