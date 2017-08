Admiral Markets: Neuer "Poland 20 Index Future"-CFD und neue Kryptowährung "Bitcoin Cash"

(fair-NEWS)

Mit Admiral Markets wird der Sommer nicht langweilig. Der internationale Forex- und CFD-Broker Admiral Markets hat einen neuen Index-CFD in sein Programm aufgenommen. Ab sofort können die Kunden den neuen "Poland 20 Index Future-CFD" unter dem Namen WIG20 in allen Admiral.Markets-Konten ohne Kommission traden. Und auch zu den kürzlich eingeführten Cryptocurrencies gibt es nach der Aufspaltung von Bitcoin und Bitcoin Cash bereits die ersten Neuigkeiten.Von wegen Sommerloch! Beim internationale Forex- und CFD-Broker Admiral Markets geht es derzeit Schlag auf Schlag. Gerade erst wurde das Produktportfolio um Kryptowährungen erweitert, da gibt es schon die ersten Neuerungen. Nach der Einführung des Handels mit Bitcoin, Ethereum & Co. im Juli, wurde nun bekannt, dass sich die Bitcoin-Blockchain in zwei unterschiedliche Währungen aufspalten wird. Künftig gibt es neben dem Bitcoin (BTC) auch Bitcoin Cash (BCH), die sich unterschiedlich entwickeln werden und beide neu über Admiral Markets zu handeln sind."Nach der Abspaltung - wir sprechen hier auch von einer sogenannten "Hard Fork" - sind die Handelsbedingungen nun wieder in den Normalzustand zurückgekehrt. Wir rechnen nicht damit, dass in naher Zukunft erneut Ereignisse in dieser Größenordnung eintreten und haben den maximalen Hebel daher wieder auf 1:5 gesetzt", erklärt Jens Chrzanowski, Vorstandsmitglied der weltweiten Admiral Markets Group AS und erklärt hinzu: " Das Beste an dieser Entwicklung: Zwar ist der Kurs der Bitcoin-Währungen kaum gefallen, trotzdem wurden uns einige BCHs gutgeschrieben, deren Wert wir wiederum wie versprochen mit Tradern teilen, die am 01. August 2017 um 20:08 Uhr Serverzeit Bitcoin gehalten haben. Dies geschieht proportional zu der Größe der zu diesem Zeitpunkt offenen Positionen."Ab sofort neu handelbar bei Admiral Markets ist auch der Index-CFD basierend auf den polnischen Index, WIG20. Der "Poland 20 Index Future"-CFD bildet die 20 größten Unternehmen ab, die an der Warschauer Börse gelistet sind. Interessant dabei: für den WIG20 CFD fallen keine Orderkommissionen oder Swaps an, die Kosten sind quasi nur der Spread. Dieser ist variabel, beträgt aber typischerweise nur 2,2 Punkte.Der neue "Poland 20 Index Future"-CFD wird nach der Marktkapitalisierung gewichtet und basiert auf dem Marktindex, der die 20 größten an der Warschauer Börse gehandelten Unternehmen umfasst. Der WIG20 ist mit einem maximalen Hebel von 1:100 und einer minimalen Kontraktgröße in Höhe des zweifachen Indexwerts von rund 4.700 PLN handelbar. Die zugrundeliegenden Futures laufen vierteljährig aus, wodurch Kunden ihre Positionen für bis zu drei Monate halten können. Das jeweilige Ablaufdatum kann jeweils der Kontraktdetails-Seite des Instruments entnommen werden."Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden auch andere Index-CFDs anbieten können als die "üblichen Verdächtigen" wie Dow Jones oder DAX. Gerade die Nischenmärkte bieten Tradern viele Chancen und mit dem WIG20 haben wir einen ersten Schritt getan, unser Portfolio in diesem Bereich zu erweitern", freut sich Chrzanowski, und Roman Krutyanskiy, Admiral Markets Country Manager Deutschland fügt hinzu: "Admiral Markets wird in den nächsten Monaten viele weitere Handelsinstrumente neu zum Trading anbieten. Unter anderem werden weitere, neue Kryptowährungen ergänzt und unser Handelsangebot nochmals weiter optimiert."Weitere Informationen stehen auf der Homepage von Admiral Markets unter www.admiralmarkets.de zur Verfügung.



