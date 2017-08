(fair-NEWS)

Wer neue Büroräume sucht kann schnell und unkompliziert Räume im Business Center der Global Management Consultants AG anmieten. Diese Option ist Bürosuchenden häufig nicht bewusst, obwohl die Lösung so naheliegend ist.Ein entscheidender Vorteil der GMC Business Center sind die komplett ausgestatteten Büros, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der GMC AG in Zug. Darüber hinaus gibt es jedoch viele weitere Vorteile. Zum Einen muss man keinen Knebelvertrag unterschreiben, stattdessen kann sich der Kunde einer flexiblen Laufzeit erfreuen, die er natürlich bei Bedarf auch verlängern kann.Die GMC AG gewährleistet ihren Kunden eine hohe Flexibilität. Es ist wichtig, schnell auf Veränderungen in der Wirtschaft reagieren zu können, so Rieta de Soet. Zu dieser schnellen Reaktionszeit tragen ein flexibles Mietverhältnis und flüssige Mittel bei.Auch für Firmen aus dem Ausland stellt die Verfügbarkeit von Büros in Business Centern und Personal, welches die Landessprache beherrscht und die Kultur und Geschäftspraktiken kennt, nicht zu unterschätzende Vorteile dar.Häufig entscheiden sich Jungunternehmer, ihre Firma vom Business Center aus aufzubauen. Sie sind unabhängig und bekommen bei Bedarf dennoch die nötige Unterstützung.Neben den erwähnten Dienstleistungen bieten die GMC Business Center einen individuellen Telefondienst, Backoffice, Marketing Support, Aufbau von Vertriebsorganisationen, Management auf Zeit, Übersetzungen und Dolmetscherdienste sowie Konferenzräumlichkeiten an. Egal ob Geschäftsdomizil, Repräsentanz oder Verkaufsbüro, die GMC AG offeriert eine optimale Lösung mit einem beeindruckenden Kosten-Nutzen-Verhältnis und einem ganz persönlichen, professionellen Service.



Bildinformation: Bezugsfertige Büroräume