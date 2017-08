Buch ahoi! Leinen los für die BuchBerlin-Lesenächte.

(fair-NEWS)

Traditionell findet die BuchBerlin – die drittgrößte Buchmesse in Deutschland – im November statt. Doch dieses Jahr geht es schon im Sommer mit wirklich tollem Lesestoff an Bord. Bereits am 25. August 2017 wird es in entspannter Atmosphäre Lesungen von sechs Berliner Autoren von 19 bis 23 Uhr auf der MS Lex geben.Das Leseschiff wird an diesem Abend an der West Side Gallery an der Köpenicker Straße in Kreuzberg (U-Bahnhof Schlesisches Tor) vor Anker liegen. Verzaubende Liebe, laue Sommernächte und Verwirrspiel der Gefühle: Ganz nach dem Motto „Sommernachtstraum“ wird die 1. BuchBerlin-Lesenacht mit traumhaft schönen Geschichten aufwarten.Mit dabei sind unter anderem Tobias Wiethoff, Uwe Wittenfeld, Martina Arnold, Sven Bremer und Stephanie Mattner. Die Lesungen finden in exklusivem Rahmen mit nur 60 Gästen statt. Der Eintritt kostet 9 Euro inklusive einem Freigetränk.Reservierungen sind per E-Mail an info@buchmesse-berlin.com möglich.



Bildinformation: BuchBerlin 2017