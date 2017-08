Mini-HD-Body-Cam mit WLAN und Livestream-Funktion für YouTube und Facebook

(fair-NEWS)

Abenteuer in Echtzeit teilen: Dank Livestream-Funktion nehmen Freunde, Familie und Follower an fantastischen Momenten teil.Egal bei welcher Gelegenheit: Die geniale <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1306-actioncams-sport-kameras-sport-camcorder-aktion-kameras.shtml">Mini-Kamera</a> von <a href="www.somikon.ch/">Somikon</a> ist immer dabei! Per Ansteck-Clip und Öse befestigt man sie einfach an der Kleidung oder am Rucksack. Jetzt wird alles mitgefilmt! So wird die Mini-Kamera zur Body-Cam.Hochauflösende Fotos oder Videos! Zwischen den Aufnahme-Modi wechselt man einfach per Tastendruck. So hält man seine Abenteuer im Handumdrehen in spassigen Bildern oder actionreichen Video-Clips fest.Per App hat man die volle Kontrolle: Das Kamerabild live sehen, auf nehmen, die Aufnahme im Internet teilen u.v.m.Auch als IP-Kamera: Dank weltweitem Zugriff per WLAN und Internet lässt sich die Mini-Kamera auch nutzen, um beispielsweise im Urlaub zuhause nach dem Rechten zu sehen.- Mini-HD-IP-Kamera für Selfies und Live-Videos aus jedem Winkel- Livestream-Funktion für YouTube, Facebook u.v.m. via Smartphone-App- HD-Video- und Foto-Auflösung: 1280 x 720 Pixel bei 30 Bildern/Sek., Full HD 1920 x 1080 (interpoliert) bei 15 Bildern/Sek.- 120°-Weitwinkel-Objektiv, Blende f/2,5 für hohe Lichtausbeute- Einfache Steuerung über 3 Tasten: Ein/Aus und WLAN Ein/Aus, Modus-Wechsel, Aufnahme- WLAN für Direktverbindung mit Smartphone: 802.11b/g/n- Kostenlose App für Android und iOS (erhältlich bei Google Play und im App Store): Verwalten und teilen Sie Ihre Fotos und Videos bequem per App- Weltweiter Fernzugriff von Ihrem Android- und iOS-Mobilgerät: einfach in das Heim-Netzwerk einbinden und aus der Ferne nach dem Rechten sehen- 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher integriert- Speicher: Steckplatz für <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1400-microsd-sdhc-sdxc-sdhc-sd-speicherkarten-mini-sd-cards-cf-speicherkarten.shtml?vid=016">microSD-Karte</a> bis 64 GB (ab Class 6, bitte dazu bestellen)- Status-LED- Ansteck-Clip: zum Befestigen am Kragen, Rucksack u.v.m., abnehmbar- Öse zum Aufhängen- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 450 mAh für bis zu 130 Minuten Videoaufnahme- Laufzeit beliebig verlängerbar mit Powerbanks dank Micro-USB-Anschluss- Anschlüsse: Micro-USB (Strom), microSD-Kartensteckplatz- Masse: 41 x 41 x 13 mm, Gewicht: 25 g- Kamera inklusive Micro-USB-Kabel (45 cm), Ansteck-Clip und deutscher AnleitungPreis: CHF 99.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 199.95Bestell-Nr. NX4353Zur <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX4353-1306.shtml?vid=016">Mini-HD-Body-Cam mit WLAN und Livestream-Funktion für YouTube und Facebook</a>



Bildinformation: Mini-HD-Body-Cam mit WLAN und Livestream-Funktion für YouTube und Facebook