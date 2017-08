Viebrockhaus erneut "Der Fairste Massivhausanbieter"

(fair-NEWS)

Harsefeld, 3. August 2017Fünf Mal ist Viebrockhaus vom Wirtschaftsmagazin Focus-Money als Fairster Massivhausanbieter Deutschlands ausgezeichnet worden, zum zweiten Mal in Folge sogar als Testsieger - mit der Note "sehr gut" in der Gesamtbewertung sowie allen sechs Einzelkategorien. Damit belegt das Unternehmen unangefochten den Spitzenplatz als "DER FAIRSTE Massivhausanbieter 2017".Für die aktuelle repräsentative Untersuchung im Auftrag von Focus-Money wurden im Mai und Juni 2017 insgesamt 1.009 Bauherren vom unabhängigen Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue (Köln) ausgewählt und online befragt. Jeder Studienteilnehmer durfte dabei den Massivhaushersteller bewerten, bei dem er in den vergangenen 36 Monaten Kunde war.Sechs Kategorien - 34 EinzelpunkteDie Befragung bleibt dabei nie an der Oberfläche, sondern geht bei allen Kategorien in die Tiefe der Kundenerfahrungen. Folgende sechs Bereiche der Fairness wurden in 34 Einzelpunkten von den ehemaligen Bauherren bewertet:-Produktleistung (z.B. Produktauswahl, Qualität, Termintreue)-Kundenberatung (z.B. kompetente und individuelle Beratung durch die Kundenfachberater)-Kundenkommunikation, (z.B. fester Ansprechpartner, Verbindlichkeit von Zusagen und Verständlichkeit der Unterlagen)-Kundenservice (z.B. Reaktion bei Problemen und Kulanz)-Preis-Leistungs-Verhältnis (Kostentransparenz und keine versteckten Kosten)-Nachhaltigkeit und Verantwortung (natürliche Baustoffe, hohe Energieeffizienz, umweltbewusstes Handeln, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Solidität)"Wir freuen uns über dieses sensationelle Ergebnis in Folge", so Dirk Viebrock, Chef des in dritter Generation geführten Familienunternehmens. "Ich danke an dieser Stelle vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Unternehmensbereichen sowie den Handwerksbetrieben unserer Mitgewerke. Nur durch ihren großartigen Einsatz ist diese tolle Bewertung möglich geworden. Und besonders danke ich natürlich unseren Kunden für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und ihre Top-Bewertung."Das 1954 in Niedersachsen gegründete Massivhausunternehmen ist auf den Bau besonders energieeffizienter Ein- und Mehrfamilienhäuser spezialisiert. Die mehr als 50 Hausvarianten von Viebrockhaus werden nur noch in den besten KfW-Effizienzhaus-Standards 40 und 40 Plus verwirklicht und sind besonders energiesparend, zukunftssicher und wertbeständig. Das wissen Bauherren zu schätzen. Denn auf Nachhaltigkeit und Verantwortung legen die Kunden der Massivhaushersteller, nach Einschätzung der Focus-Money Studienverantwortlichen, immer größeren Wert.Bei der Bewertung der Fairness erweist sich laut der Untersuchung vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis als zentraler Punkt. Viebrockhaus wurde in diesem Zusammenhang von seinen Bauherren für die absolute Kostentransparenz mit klarer Benennung aller Bau- und Baunebenkosten gelobt. "Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei uns schon seit Gründung des Unternehmens ein ganz wichtiges Thema. Bei uns ist vieles inklusive, was man bei anderen Anbietern oft als Zusatzleistung noch dazukaufen muss. Versteckte Kosten gibt es bei uns grundsätzlich nicht. Unser Festpreis enthält alles und ist immer auch der tatsächliche Endpreis", betont Dirk Viebrock.Weitere Informationen zur Focus-Money-Auszeichnung "DER FAIRSTE MASSIVHAUSANBIETER" bei Viebrockhaus unter Tel.: 0800 8991000 oder www.viebrockhaus.de



Bildinformation: Viebrockhaus Focus-Money Testsieger (Bildquelle: Viebrockhaus/Focus-Money)