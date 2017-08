Solarstrom zum Mitnehmen: XLayer stellt neue Powerbank-Serie mit Solarpanels vor

(fair-NEWS)

Wäre das nicht eine großartige Sache, wenn wir wie die Pflanzen unsere Energie direkt aus dem Sonnenlicht beziehen könnten? Nun, dank der Unterhachinger Firma XLayer können wir das - zumindest was die Stromversorgung unserer Mobilgeräte angeht: Die Powerbank-Experten aus Süddeutschland bieten in ihrer neuen Powerbank PLUS Solar-Reihe gleich drei verschiedene Modelle zwischen 4.000 und 15.000 mAh an, die allesamt neben der klassischen Lademöglichkeit über ein großes Solarpanel verfügen. So können sie - wenn das Wetter mitspielt - praktisch unbegrenzt Energie für Mobilgeräte liefern.Unterhaching, 3. August 2017 - Manche Dinge gehören einfach zusammen - Sommer und Sonne zum Beispiel. Dass schönes Wetter nicht nur gute Laune bereitet, sondern auch noch sehr nützlich sein kann, beweist die Powerbank PLUS Solar-Reihe von XLayer. Ab sofort lässt sich die Sonnenenergie auch ganz einfach zum Laden des Smartphones nutzen: Die drei neuen Powerbanks sind jeweils mit einem großen Solar-Panel ausgestattet und laden sich so bei Lichteinstrahlung ganz von alleine auf. Ist eine Steckdose verfügbar, lassen sie sich natürlich auch ganz "klassisch" mit frischer Energie versorgen. Egal wie der Strom in die Powerbank hinein kommt, sie stellen dann unterwegs zwischen 4.000 und 15.000 mAh für Mobilgeräte wie Smartphones, Tablets und eBook-Reader zur Verfügung.XLayer Powerbank PLUS Solar 15.000: Die AusdauerndeDie größte Powerbank der neuen Solar-Serie von XLayer bietet eine Akku-Kapazität von 15.000 mAh. Damit bleibt sie deutlich unter der von vielen Fluglinien vorgeschriebenen Grenze und kann problemlos in den Urlaub mitgenommen werden. Gleichzeitig bietet sie genug Kapazität, um beispielsweise ein aktuelles iPhone mehr als sieben Mal komplett aufzuladen. Speziell wer in sonnigen Gegenden unterwegs ist, kommt aber noch deutlich länger - im Prinzip sogar unbegrenzt - mit dem praktischen Stromspeicher für die Mobilgeräte aus: dank des großzügigen Solarpanels lädt sich die Powerbank bei Sonneneinstrahlung von ganz alleine wieder auf. Wie viel Energie aktuell noch im Akku vorhanden ist, zeigt dabei eine praktische LED-Anzeige.XLayer Powerbank PLUS Solar 8.000: Die FlexibleDie Powerbank PLUS Solar 8.000 von XLayer bietet genug Kapazität, um ein aktuelles iPhone bis zu vier Mal aufzuladen - es sei denn, die Powerbank bekommt genügend Sonne ab. Dann liefert sie dank ihres Solar-Panels praktisch unbegrenzt frische Energie für Smartphones, Tablets oder eBook-Reader, denn sie lädt sich in der Sonne von ganz alleine wieder auf. Dank ihres praktischen Karabinerhakens kann sie beispielsweise während einer Wanderung am Rucksack baumeln und Sonnenenergie tanken - eine hilfreiche LED-Anzeige informiert über den Ladestand. Die Powerbank PLUS Solar 8.000 ist sogar in der Nacht noch sehr nützlich, denn sie verfügt über eine integrierte Taschenlampe. Zusätzlich ist sie gegen Staub und Spritzwasser geschützt und macht so auch längere Ausflüge anstandslos mit.XLayer Powerbank PLUS Solar 4.000: Die UltramobileMit ihren 4.000 mAh Akku-Kapazität bietet die kleinste Powerbank der neuen Serie immer noch genug mobile Energie, um ein aktuelles iPhone bis zu zwei Mal komplett aufzuladen. Frischen Strom holt sich auch die Powerbank PLUS Solar 4.000 direkt von der Sonne. Mit Maßen von gerade mal 148 x 75 x 15 mm und einem geringen Gewicht von lediglich 140 g ist sie zudem die Mobilste aus der neuen Serie und fällt auch auf längeren Wanderungen, Fahrradtouren oder anderen Ausflügen nicht ins Gewicht - im wahrsten Sinne des Wortes. Über den aktuellen Ladestand informiert auch bei dieser Powerbank eine gut lesbare LED-Anzeige.Powerbanks von XLayer: geprüfte Qualität aus DeutschlandXLayer hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Anbieter qualitativ hochwertiger Powerbanks gemacht. Sämtliche Produkte werden in Deutschland auf Herz und Nieren geprüft, bevor Sie auf den Markt gelangen. Mit den drei neuen Solar-Powerbanks erweitert die Unterhachinger Firma ihr Portfolio um eine wichtige Facette und bietet Menschen mit einem mobilen Lebensstil eine praktische Lademöglichkeit für Unterwegs.Die unverbindlichen Preisempfehlungen (inklusive Mehrwertsteuer) der Solar-Powerbanks lauten jeweils:XLayer Powerbank PLUS Solar 15.000: 39,95 EuroXLayer Powerbank PLUS Solar 8.000: 27,95 EuroXLayer Powerbank PLUS Solar 4.000: 14,95 Euro



Bildinformation: Mit den neuen Powerbanks laden Sie Ihre Mobilgeräte mit der Kraft der Sonne.