Glutenfrei-Award für Küchenchef des Hotel Schloss Pontresina

München/Pontresina - Für Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten ist es besonders wichtig, sich auch im Urlaub entsprechend ernähren zu können. Im Hotel Schloss Pontresina Family & Spa im Oberengadin sorgt Küchenchef Giorgio Lecchi für Genuss ohne Reue.Der prämierte Koch weiß um die Sorgen von Allergikern und geht individuell auf die Wünsche seiner Gäste ein. Auf der Messe "Tutto Food" in Mailand wurde er außerdem gerade mit dem "La stella della cucina senza glutine", dem "Stern der glutenfreien Küche" ausgezeichnet. Das strikt ohne Laktose und Gluten bestehende Menü überzeugte die Jury und verhalf Giorgio Lecchi zum ersten Platz.Allergiefrei durch das MenüIm Restaurant "Savur" achtet Giorgio Lecchi bei den täglich wechselnden Menüs auf frische, saisonale und allergiegerechte Produkte. Den Menüs verleiht er mit der richtigen Würze den Pfiff: "Saisonalität garantiert die Frische und die Aromen der Zutaten. Meine persönlichen "Stars der Gewürze" sind Zitronengras und Ingwer, ich könnte mir keine Küche ohne diese Zutaten vorstellen", erklärt der leidenschaftliche Koch. Die Liebe zum Kochen wurde Giorgio Lecchi in die Wiege gelegt: "Meine Mama kombinierte beim Kochen phantasievoll verschiedene Zutaten. So habe ich gelernt, wie man für neue Rezepte mit verschiedenen Komponenten experimentiert. Aber das Schönste war, dass meine Mutter dabei immer gesungen und gelacht hat und mir so zeigte, wie viel Spaß es macht zu kochen." Kein Wunder also, dass Lecchi dank seiner Freude am Kochen schon 16 Preise gewonnen hat. Unter anderem stehen eine Goldmedaille als "bester Chef in Norditalien für warme Gerichte" oder der erste Platz für die "Internationale Italienische Meisterschaft" im Trophäenregal.



