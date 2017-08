Vor- und Nachteile von Plattformen, wo Patienten ohne Rezept Valium bestellen

(fair-NEWS)

Ohne Rezept Valium bestellen – bis vor kurzem war das undenkbar, wenn man von den zwielichtigen Drogendealern, die in unseren Großstädten die Bahnhofspassagen bevölkern, einmal absieht. Als immer mehr Menschen Zugang zum Internet erhielten, hat sich die Situation verändert. Heute zieht es den Konsumenten, der keinen legalen Weg sieht, die blauen Pillen zu erwerben, kaum noch in dunkle Ecken im Bahnhofsviertel, sondern eher auf die ebenso obskuren Marktplätze im Netz. Eine Suche mit dem Stichwort „Valium bestellen" liefert hunderttausende Ergebnisse. Die Anzahl der Plattformen, die auf diesem Segment tätig sind, ist hoch. Daher liegen die Preise nur noch marginal über denjenigen, die niedergelassene Apotheker bei Vorweis eines Privatrezepts berechnen und um ein Vielfaches unter dem Straßenpreis. Für Benzodiazepinabhängige ist das eine fatale Situation, denn die nächste Dosis ist immer nur einen Mausklick entfernt.In der modernen Medizin gilt Valium (bzw. der darin enthaltene Wirkstoff Diazepam) als unverzichtbares Medikament. Seine Einsatzgebiete sind vielfältig. Kliniken geben es ihren Patienten vor kleineren Eingriffen (wie etwa vor einer Magenspiegelung), um die Nervosität zu unterdrücken. Kinder, die unter Fieberkrämpfen leiden, profitieren von der antikonvulsiven Wirkung. Alkoholkranke, die abstinent werden wollen, lindern damit ihre qualvollen Entzugserscheinungen. Menschen, die aufgrund eines soeben erlittenen Traumas keinen Schlaf mehr finden, können diesen Zustand für ein paar Nächte mit Valium behandeln. Die Aufzählung potenzieller Anwendungsgebiete könnte lange fortgesetzt werden. Die WHO führt Diazepam auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel. Dabei handelt es sich um Wirkstoffe und Zubereitungen, die für den Betrieb eines Basis-Gesundheitssystems erforderlich sind.Jede Medaille hat auch eine Kehrseite, und so sind die positiven und erwünschen Eigenschaften von Diazepam gleichzeitig ihr größter Fluch. Die beruhigende, entspannende Wirkung wird von manchen Patienten als so angenehm empfunden, dass sie die Lust auf eine nächste Dosis kaum unterdrücken können. Der dafür verantwortliche Mechanismus im Gehirn funktioniert ähnlich wie bei einem Heroinabhängigen – und der kalte Entzug ist mitunter noch härter als bei der berüchtigten Straßendroge. Allerdings ist Heroin nicht offen im Internet erhältlich, wenn man von den Schlupflöchern im geheimnisumwitterten „Dark-Web" absieht. Wer Valium bestellen will, benötigt nur einen Internetzugang, ein wenig Kleingeld und eine gültige Adresse.Einige Plattformen, wo man ohne Rezept Valium bestellen kann, machen ihre Kunden immerhin auf die Gefahren und Risiken einer Abhängigkeit aufmerksam. Aus Sicht der damit befassten Gesundheitspolitiker und -experten sind solche Hinweise jedoch kaum mehr als ein sprichwörtliches Feigenblatt. Diese Ansicht wird auch durch den Umstand bestätigt, dass die Anbieter des „Grauen Marktes" meist hohe Mindestbestellmengen haben. Bei ehrlich gemeinter Prävention hätten sie vermutlich eher die in niedergelassenen Apotheken üblicherweise angebotenen kleineren Packungen im Sortiment oder würden auf die rezeptfreie Vermarktung von Benzodiazepinen ganz verzichten.