Neuer, einzigartiger Design Tablet-Ständer

Kaarst, 21. Juli 2017.Keine Nackenschmerzen und schlaffen Arme mehr. Der Tablet-Ständer FlexSTab von wissmann raumobjekte erleichtert den Umgang mit einem Tablet. Die Halterung ist kinderleicht zu montieren, vollständig schwenkbar, stabil und sieht elegant aus. Der Tablet-Ständer besteht aus einem sehr standstabilen Sockel mit Edelstahlsäule, einem hochbeweglichem Schwanenhals und der eigentlichen Tablet-Halterung.Ab sofort kann man mit dem Tablet seinen Lieblingsfilm bequem im Bett schauen.Der Schwanenhals aus Karbonstahl verbindet den Sockel mit der Halterung. Durch den flexiblen Hals kann das Tablet in jede gewünschte Richtung geschwenkt werden und bleibt immer stabil in der gewünschten Position. So kann man bequem mit dem Tablet auf der Couch arbeiten, seinen Lieblingsfilm im Bett und in der Badewanne anschauen oder das Tablet als Notenständer nutzen. FlexSTab ist in vielen Situationen hilfreich.Hohe Qualität durch hochwertige Materialien und elegantes Design.Jeder Ständer wird mit zwei Tablet-Halterungen geliefert. Diese sind einfach zu tauschen und vollständig drehbar. Das hochwertige Material garantiert zudem eine lange Lebensdauer des Produkts und verleiht dem Tablet-Ständer mit seinem minimalistischen Design ein einzigartiges Aussehen.FlexSTab ist für alle gängigen Tablets bis 13" verwendbar, wie z. B. Samsung Galaxy Tab oder der IPad-Familie. Der Tablet-Ständer ist ab sofort verfügbar.Weitere Informationen finden Sie auf der Firmenwebsite unter:



Bildinformation: Der flexible und elegante Tablethalter von wissmann raumobjekte ist in vielen Situationen verwendbar.