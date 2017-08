HUGRO® Naturstreu in verkaufsstarker Verpackung

(fair-NEWS)

Ein Bestseller in neuem Gewand: HUGRO® Naturstreu präsentiert sich ab sofort in neuer Verpackung. Mit einem Fenster in der Mitte des praktischen Tragepacks öffnet sie den Durchblick auf das Produkt als solches. Sofort sieht der Verbraucher die saugfähigen Fasern. Das Hanfblatt zeigt optisch auf, woraus die Einstreu besteht. Und der Button "100% pflanzlich" kennzeichnet die Streu als Naturprodukt. Vorteilhaft ist auch der mehrsprachige Aufdruck für alle international tätigen Unternehmen.Die HUGRO® Naturstreu ist seit mehr als 30 Jahren der Bestseller unter den Einstreu-Produkten, weil sie über viele positive Eigenschaften verfügt: Sie wird aus dem Mark naturreiner Hanfpflanzen aus nachhaltigem Anbau gewonnen. Beliebt ist die Streu wegen ihrer sparsamen Anwendung und der hervorragenden Geruchsbindung. Fast schon legendär ist ihre enorme Aufsaugkapazität, die wohl keine andere Streu nachweisen kann. Neue EU-Testrichtlinien wurden dazu zugrunde gelegt. Ferner sorgt sie für eine angenehme thermische Isolierung für die lieben Kleintiere, so dass sie sich rundum wohl fühlen.Ihre Staubarmut ist ein weiterer, entscheidender Pluspunkt der HUGRO® Naturstreu. Aufgewühlten Staub im Nagarium oder im Wohnzimmer gibt es nicht, weil die Streu mehrfach Staub gereinigt wird. Daher ist sie das ideale Produkt für alle agilen Kleintiere, die gerne Höhlen und Gänge bauen. In der Naturstreu können sie nach Herzenslust buddeln, Essensvorräte verstecken und wieder ausgraben. HUGRO® Naturstreu punktet zusätzlich, weil sie aus nachhaltigem Anbau gewonnen und nach Gebrauch einfach über die Biotonne oder den Kompost entsorgt wird. Die bewährte Streu überzeugt also neben der neuen, attraktiven Verpackung durch jede Menge positive Produkteigenschaften. Erhältlich ist sie in der 10-, 30- und 100-Liter Packung. Mehr Informationen gibt es auf der Website unter www.hugro.de



Bildinformation: Bildunterschrift: Die neue Verpackung der Naturstreu präsentiert sich verkaufsstark