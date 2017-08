Größter deutscher Rundfluganbieter Air Service Berlin setzt für Expansion auf bookingkit Buchungssystem und steigert Ticketverkauf

(fair-NEWS)

Berlin, 3. August 2017. Mit Air Service Berlin gewinnt bookingkit, die Online-Buchungs- und -Verwaltungslösung für Erlebnisanbieter, einen weiteren wichtigen Kooperationspartner. Ab sofort sind die Air Service Berlin Flüge online und in Echtzeit buchbar. Der Rundfluganbieter ist besonders durch den Weltballon am Checkpoint Charlie, eines der Wahrzeichen Berlins, bekannt und bietet Rundflüge über die Hauptstadt an. Das Unternehmen hat bereits eine Millionen Gäste geflogen und mit bookingkit einen starken Buchungspartner gefunden, um das angestrebte Wachstum voranzutreiben.Das Luftfahrtunternehmen Air Service Berlin suchte für seine Expansionspläne zwei Jahre international nach einem neuen Ticketsystem. Nach langer Suche ist der Anbieter von Rundflügen mit bookingkit, dem Branchenführer im deutschsprachigen Raum im Bereich Buchungs- und Verwaltungssoftware für Erlebnisanbieter, sogar lokal fündig geworden.„Unser angestrebtes Passagierwachstum kann nur mit einem neuen professionellen Buchungssystem bewältigt werden. Die Berliner Firma bookingkit hat uns durch ihre unkomplizierte und professionelle Herangehensweise an das Buchungsthema überzeugt,“ erklärt Frank Hellberg, Geschäftsführer von Air Service Berlin. „bookingkit vereint ein modernes Buchungssystem mit Schnelligkeit und hoher Sicherheit im Netz. Wir versprechen uns durch die Kooperation weiteres Wachstum und zufriedene Kunden.“Air Service Berlin hat es sich zum Ziel gesetzt seine jährlichen Hubschrauberrundflüge bis 2019 zu verdoppeln. Durch die Nutzung der modernen Online- und Verwaltungslösung von bookingkit konnte das Unternehmen bereits in den ersten drei Monaten der Zusammenarbeit ein kontinuierliches Wachstum beim Verkauf von Tickets beobachten. Die Buchungszeiten für die Fluggäste wurden um drei Minuten gesenkt und der Verwaltungsaufwand für Air Service Berlin hat sich um 25 Prozent verringert. „Damit haben sich unsere Erwartungen, gerade im angestrebten Wachstum bei den Hubschrauberrundflüge über Berlin, bereits erfüllt – wir sind zufrieden,“ so das Fazit von Geschäftsführer Frank Hellberg.„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als junges und erfolgreiches Berliner Start-up im internationalen Vergleich überzeugt haben“, so Lukas C. C. Hempel, einer der Gründer und Geschäftsführer bei bookingkit. „Es freut uns besonders, dass wir einen so starken lokalen Partner dazugewinnen und mit unserer Technologie zum Erfolg der Expansion von Air Service Berlin beitragen.“Über Air Service Berlin CFH GmbHAir Service Berlin befördert jährlich mehr als 50.000 Passagiere in den Berliner Himmel und ist damit der größte Anbieter für touristische Flüge in Deutschland. Das Unternehmen bietet Rundflüge per Helikopter über die Hauptstadt zum Bestpreis an. Als einziges Luftfahrtunternehmen hat es die Lizenz über den Reichstag, das Brandenburger Tor und den Fernsehturm zu fliegen. Durch einen veröffentlichten Hubschrauberflugplan kann man langfristig planen und Buchen. Die roten Maschinen werden aber auch für Filmflüge und als Business-Shuttle eingesetzt. Das Unternehmen betreibt den größten Passagierfesselballon. Der „Weltballon“ steht am Checkpoint Charlie und ist seit dem Jahr 2000 ein Wahrzeichen der Berliner Skyline. Air Service Berlin fliegt im Auftrag von RTL täglich zur Verkehrsüberwachung über Berlin. Dabei ist der Pilot auch der Reporter. Commander Frank und seine Crew sind mehrfache Gewinner des Deutschen Radiopreises. Weitere Informationen finden Sie unter www.air-service-berlin.de



Bildinformation: Größter deutscher Rundfluganbieter Air Service Berlin setzt für Expansion auf bookingkit Buchungssystem und steigert Ticketverkauf