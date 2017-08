DERPART modernisiert Online-Schaufenster für Partnerbüros: Facelift für DERPART.COM Startseiten

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 03. August 2017 – DERPART sorgt mit einer breit angelegten Online-Marketing-Initiative dafür, dass sich alle 450 Partnerbüros auch online noch sichtbarer, individueller und nutzerfreundlicher präsentieren können. So erscheinen ab sofort alle Startseiten der DERPART.COM Partnerseiten in einem moderneren Look, der den Büros die Möglichkeit bietet, Neu- und Bestandskunden noch persönlicher zu beraten.„Insbesondere die Startseiten der DERPART.COM Partnerseiten sind das Online-Schaufenster unserer Büros, denn die meisten User steigen direkt über die Startseiten in die Website ein“, sagt DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig. „Die Optimierungen ermöglichen unseren Agenturen, sich selbst und ihre Angebote noch besser darzustellen und so ihre Umsätze auch online weiter zu steigern.“Sämtliche Partnerseiten wurden im Vorfeld mithilfe von Usability-Studien und Auswertungen des User-Klick-Verhaltens sowie der Conversion Rates analysiert. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse konzentrieren sich die Veränderungen der Startseiten-Elemente auf drei Aspekte: Durch die Optimierungen sollen zum einen Neukunden, die meist über Suchmaschinen zu DERPART gelangen, noch schneller einen Überblick über die Möglichkeiten der Reisebüro-Website erhalten. Zum anderen soll der Nutzer mittels einer neuen Bühnenfläche inklusive optionaler Reise-Experten-Empfehlung mit Mitarbeiter-Bild und einem prominent platzierten Angebotsmodul zum Verweilen angeregt und letztendlich zum Buchen animiert werden. Darüber hinaus soll die Bindung der Bestandskunden nicht zu kurz kommen – weswegen das plakative Mitarbeiter-Modul die persönliche Betreuung durch die Reise-Experten noch deutlicher herausgestellt. Eine weitere Neuerung sind z.B. die optimierten Bürokontaktdaten, die – ähnlich der Live-Infos auf Google Maps – erkennbar machen, ob das Büro gerade geöffnet ist.Im Rahmen der Online-Marketing-Initiative steht als nächstes die Überarbeitung der Reise-Experten-Profile auf dem Programm und auch die individuelle Reise-Anfrage soll weiter verbessert werden.Bildmaterial finden Sie anbei oder zum Download unter: www.gce-agency.com/deutsch/Kunden/Galerie/DERPART/



Bildinformation: DERPART modernisiert Online-Schaufenster für Partnerbüros: Facelift für DERPART.COM Startseiten