Spannende Jugendbücher

Mit diesen Büchern wird es auch bei schlechtem Wetter nicht langweilig. Spannende Inhalte locken die Kids vom PC weg und regen zum Nachdenken an. Lesevergnügen NON STOP!Bis zum Anfang der ZeitFerien in den Alpen … Langeweile vorprogrammiert. So jedenfalls denkt Leon. Auch Emma und Malte tragen nicht zur Besserung der Laune bei, bis zum Auffinden eines Bergkristalls, der besondere Kräfte in sich birgt. Ein großes Abenteuer – eine Reise in die Geschichte– beginnt. Immer weiter in die Vergangenheit zurück führt sie der Kristall. Die Jugendlichen durchreisen Erdzeitalter um Erdzeitalter, erleben hautnah die Epoche, in der Dinosaurier den Planeten bewohnten und begreifen, dass diese Reise sie schließlich soweit zurückführt, bis es keine Lebensbedingungen für Menschen mehr gibt. Kann ein sprechender Kristall sie in die Gegenwart zurückbringen? Gibt es ein Zurück?• Taschenbuch: 160 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (10. Juli 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961113874• ISBN-13: 978-3961113873• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 12 - 15 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 2 x 20,8 cmVerwirrung auf Burg Rabeneck: Max und Micha, die Junior-Detektive vom WolfgangseeAuf Burg Rabeneck finden Ritterspiele statt, zu denen die Junior-Detektive eingeladen worden sind. Sie sollen einem Gespenst das Handwerk legen, das die junge Braut des Grafen heimsucht. Und dann weist ein verschlüsseltes Pergament den Weg zu einem Schatz. Als die Kids das Rätsel lösen, geraten sie in Lebensgefahr. Denn auch andere sind hinter dem Schatz her und kennen keine Skrupel.• Taschenbuch: 196 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (29. Juni 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 154847634X• ISBN-13: 978-1548476342• Größe und/oder Gewicht: 15,2 x 1,1 x 22,9 cmDer Welten Ruf: PhantasieEleonora, die Tochter des Burgherrn Magistrus, reist durch den Zauberwald. Bald findet sie einige Gefährten, die sie auf ihrem abenteuerlichen Weg begleiten. Doch dunkle Gestalten bedrohen die Welten und bringen Gefahr. Zwiespalls Geburt vernichtet das Gleichgewicht und nun heißt es, gegen die Welt der Dunkelheit und Finsternis anzutreten.• Taschenbuch: 208 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (10. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056162• ISBN-13: 978-3903056169• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 12 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,5 x 21,1 cmRowan - Kampf gegen die DrachenRowan besitzt schon als Kind die magischen Fähigkeiten der Familie – so zum Beispiel mit Heil-Liedern, Handauflegen, Pflanzen und Kräutern zu kurieren und mit Tieren zu sprechen. Sein Großvater Bunduar, ein mächtiger Großmagier, fördert Rowans Begabungen und bereitet ihn darauf vor, einmal sein Nachfolger und ein bedeutender Beschützer des Magierreichs zu werden. Dabei möchte Rowan viel lieber wie seine Freunde ein edler Ritter werden. Als Drachen in das Land einfallen und die Menschen bedrohen, erkennt Rowan schließlich, wie wichtig Magier sind.Taschenbuch: 196 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (22. Juli 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3741240036ISBN-13: 978-3741240034Vom Hersteller empfohlenes Alter: 12 - 15 JahreLuhg HolidayDieser Sammelband vereint zwei spannende Geschichten:Willkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.• Taschenbuch: 128 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (20. Dezember 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3743152622• ISBN-13: 978-3743152625• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,7 x 21 cmMagie des GeisterwolfsEin Junge, hässlich geboren, erfährt den Spott der Menschen. Der Tod seiner Mutter stürzt ihn in ein seelisches Tief, aus dem er als anderes Wesen zurück ins Leben kehrt: als Wolf. Sein Leben wird nun bestimmt durch den Instinkt des Tieres und dem Verstand des Menschen. Er wird zum Führer eines Wolfsrudels und gleichzeitig ein Vermittler zwischen Mensch und Tier.• Taschenbuch: 144 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (29. August 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161020• ISBN-13: 978-3903161023• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 0,9 x 21,4 cm© Christine Erdiç



Bildinformation: Frau Christine Erdiç