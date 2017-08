HURAWALHI ISLAND RESORT BIETET WELLNESS IN ALL SEINEN FACETTEN

(fair-NEWS)

Malediven, 3. August 2017: Urlaub und Wellness gehen für viele miteinander einher. Hurawalhi Island Resort auf den Malediven geht diesem Anspruch in ganzer Fülle nach und bietet ein umfassendes Angebot rund um das Thema Wellness. So werden die Wünsche der Wellnessenthusiasten in voller Breite erfüllt.Paradiesischer gelegen, als das Duniye Spa des Hurawalhi Island Resort, kann eine Wellnessoase kaum sein. Nur wenige Meter über dem glitzernden Wasser, inmitten der Lagune, thronen die Spa-Räume auf Stelzen. Beim sanften Plätschern der Wellen ist Duniye Spa der perfekte Ort, um sich fallen zu lassen und in völligen Einklang mit sich selbst zu sein. Das breit aufgestellte Wellness-Repertoire des Hurawalhi Island Resort bezieht seine Inspiration aus lokalen, asiatischen und afrikanischen Heiltraditionen im Zusammenspiel mit internationaler Expertise neuester Treatments. In einem perfekt abgestimmten Ensemble aus traditionellem Wissen und modernen Erkenntnissen wird ein ganzheitliches Wellness-Konzept geschaffen.Für Entspannung und innere Ruhe sorgt auf Hurawalhi ebenso traditionelles Yoga. Am traumhaften Pulverstrand des Resorts werden Yogastunden pünktlich zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gehalten. Eine magische Atmosphäre umgeben von hochgewachsenen Palmen und der glitzernden Meeresoberfläche. Verschiedene Yoga Ausführungen werden von Candice Wilson und ihrem Team angeleitet, mit dem Ziel eine Balance aufzubauen, die über die Urlaubstage hinaus anhält.Hierbei ist im speziellen das im Dezember diesen Jahres stattfindene Wellnessprogramm zu erwähnen, dass sich über 5 Tage erstreckt und Gästen durch gezielte Yoga- und Meditationseinheiten zu Entspannung verhelfen soll und parallel mit Trainingsangeboten kombiniert zu neuer Energie verhelfen wird. Nebenbei werden „Coaching Sessions“ angeboten in denen bewusst Inhalte vertieft werden, wie man seine Balance und innere Ruhe im Alltag nachhaltig aufrechterhalten kann.Sportbegeisterte Gäste des Hurawalhi, die sich nach mehr körperlicher Auslastungen sehnen, können in eine der Personal Training Einheiten schnuppern, die Hurawalhi Island Resort ihren Gästen ebenfalls anbietet. Bei einer individuell abgestimmten Kombination aus Funktionstraining, Zirkeltraining und Rehab Training wird der Körper optimal in Form gebracht. Je nach Trainingsauswahl, werden mit Hilfsmitteln oder mit dem Eigengewicht Übungen vorgestellt und so jeweils spezifische Muskelgruppen des Körpers beansprucht, um effektive Wirkungen zu erzielen.Ebenso überzeugt die ausgezeichnete Gastronomie des Hideaways. Durch sorgfältige Auswahl lokaler Zutaten wird den Gästen dank liebevoller Zubereitung von bestens ausgebildeten Chefköchen ein Geschmackserlebnis der besonderen Art bereitet. So wird Gästen ein individuell zubereitetes Gericht je nach variierender Wellnessbehandlung geboten, um wieder optimal zu neuer Energie zu gelangen und den Körper mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen.