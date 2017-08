Eröffnungstermin für das sonnenresort Ettershaus steht fest - Spannung und Vorfreude steigen!

(fair-NEWS)

Goslar, August 2017 - "Im Frühjahr nächsten Jahres ist es endlich soweit, dann wird unser sonnenresort Ettershaus komplett fertig sein. Das ganze Team kann es kaum erwarten, endlich Eröffnung zu feiern und in die begeisterten Augen der ersten Gäste zu blicken", so Geschäftsführerin der sonnenhotels und Resorts, Karina-Anna Dörschel.Die historische ehemalige Bad Harzburger Siemensvilla von 1910 ist von den bekannten Berliner Architekten Bruno Taut, Max Taut und Franz Hoffmann, geplant worden. Und so gibt es fast jeden Tag neue Überraschungen, denn das Architekten-Trio war zu seiner Zeit eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Architektengemeinschaften mit Sitz in Berlin. Unter anderem war den Herren die Liebe zum Detail sehr wichtig.So konnten sich der Braunschweiger Bauherr und Architekt Thomas Funke und Karina-Anna Dörschel als Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft kürzlich freuen, dass sich unter den Tapetenschichten und unter dem Putz einzigartige Deckenmalereien offenbarten, die natürlich unbedingt erhalten werden sollen.Man kann die Villa Ettershaus mit einem kostbaren Schatz vergleichen, der sehr lange im Dornröschenschlaf gefangen war und nun endlich zu neuem Leben erweckt wurde. Die historische Villa sowie die Nebengebäude, das Restaurant Hexenwerk und die Baumhäuser stellen ein einzigartiges Ensemble dar, das seinesgleichen sucht. Und so wird es auch von allen Beteiligten Wert geschätzt. Behutsam und sorgfältig wird hier vorgegangen, um die schönen und wichtigen Details und den Stil der Vergangenheit zu erhalten und geschickt mit einem modernen Stil zu verbinden.Bruno und Max Taut sowie Franz Hoffmann, die die Villa einst planten und bauten, würden sicher großen Gefallen an den neuen Plänen finden. Die genialen Ideen der damaligen Architekten finden sich auch in der Innenarchitektur der komplett restaurierten Villa Ettershaus wieder, nur eben neu interpretiert.BaumhäuserEin absolutes Highlight des Gesamtensembles sind die geplanten 14 Baumhäuser, die auf dem Hotelgelände, am Rande des Nationalparks Harz, gebaut werden.Die originellen Baumhäuser, die in unterschiedlicher Aufteilung und Optik angeboten werden, heißen Elvis und Oktagon und bieten modernen Komfort. Sie sind zwischen 20 und 25 qm groß. Einige Baumhäuser sind so konzipiert, dass sie nah beieinander stehen und von größeren Familien genutzt werden können. Einige Baumhäuser verfügen über eine Pantry-Küche. Naturliebhaber, Abenteurer und Familien werden die Baumhäuser lieben.Auch die Baumhäuser stellen aufgrund ihrer Individualität und Besonderheit große Anforderungen an die Architekten und vor allem an das Bauteam. Besonders der Baugrund, am Hang des Großen Burgberges, schafft das ein oder andere Mal neue Herausforderungen. Vor ein paar Tagen kamen noch Massen an Wasser dazu, die die Bauarbeiten erst einmal komplett zum Stoppen brachten."Die Baumhäuser werden auf der Beliebtheitsskala der Gäste ganz weit oben stehen, da bin ich mir sicher. Vor allem Familien werden von dieser Art der Übernachtung begeistert sein. Ein wenig Geduld ist noch gefragt, auch von unserer Seite. Als Betreiber haben wir aber leider keinen Einfluss auf den Fortschritt der Bauarbeiten. So bereiten wir alles intensiv vor, was von unserer Seite her getan werden kann und sind voller Vorfreude", so Karina-Anna Dörschel.Das sonnenresort EttershausDas sonnenresort Ettershaus bietet 51 Zimmer, Appartements und Suiten in unterschiedlichen Kategorien und präsentiert sich als Kombination aus Urlaubs- und Wellnesshotel. Die hochwertige Ausstattung wird einer vier Sterne Klassifizierung entsprechen. Zwei große Suiten (90 qm) werden zu SPA-Suiten ausgestattet. Hier können sich die Gäste auf eine freistehende Whirlwanne und eine kleine Sauna freuen.Die Hotelanlage bietet zwei Gastronomien mit unterschiedlichen Konzepten. In der Villa Ettershaus speisen die Gäste im à la carte Restaurant "Taut"s" saisonale und regionale Küche in feinem Ambiente.Die Küche des Restaurants "Hexenwerk" bietet den Gästen und Besuchern unkomplizierte, leckere Speisen. Es sind durchgängig harztypische Speisen im Angebot: von einer kleinen Brotzeit bis zum Hauptgericht werden die Speisen in der offenen Küche zubereitet. Das "Hexenwerk" soll auch die Besucher der umliegenden Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele anlocken und begeistern. Die Eröffnung für das Hexenwerk ist für Herbst dieses Jahres geplant.Dass die moderne Villa Ettershaus auch über eine großzügige Wellnesslandschaft verfügt, wird vor allem Gäste, die gern in die Sauna gehen und schwimmen, begeistern. Das sonnenresort Ettershaus bietet eine Wasserlandschaft mit komplett durchschwimmbaren Innen- und Außenpool, einen Saunabereich, Ruheräume sowie Beauty- und weitere Anwendungsangebote.Der Wellnessbereich sowie der "sonnenwolfi Kinderklub" bieten kleinen und großen Gästen eine absolut witterungsunabhängige Freizeitgestaltung. Das Angebot der Kinderbetreuung ist für Familien ideal. So erleben Kinder viel Abwechslung und Spaß mit dem "Sonnenwolfi" und die Erwachsenen haben eine kleine Auszeit für eigene Aktivitäten.Die Baumhäuser sind z. B. ab 220,- Euro pro Nacht buchbar, ein Doppelzimmer "Komfort" in der Villa Ettershaus kostet pro Person/Nacht inkl. Frühstück ab EUR 55,00.



