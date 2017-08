Organisationstalente für Macbook-Ladekabel & Co.

(fair-NEWS)

Hamburg, im August 2017 – Kabelsalat war gestern: Mit dem Cable-Organizer-Set schafft Pack & Smooch jetzt Ordnung. Das clever designte Viererset eignet sich besonders für Macbook und iPad. So können beispielsweise je ein Lade-, USB- und Verlängerungs- sowie ein In-Ear-Hörerkabel bequem zusammengehalten werden. Die praktischen Accessoires sind robust und stylish zugleich: Dafür sorgt rein pflanzlich gegerbtes Naturleder, das die Hamburger Manufaktur in Handarbeit verarbeitet – zu hundert Prozent fair und „made in Germany“. Extra stabile PRYM-Druckknöpfe sichern den festen Halt, sie lassen sich zudem bequem öffnen und schließen.Ob unterwegs ins Büro oder auf Reisen: Kabel für Macbook und iPad gehören zum Arbeitsalltag. Doch häufig sind diese abgetaucht ins Taschendunkel und zudem aufs Nervigste verwirrt - gerade dann, wenn man sie schnell braucht. Die Cable Organizer von Pack & Smooch sorgen für Abhilfe: Ein stabiler Lederring, der per Druckknopf verschlossen wird, hält jedes Kabel sicher zusammen. Dank durchdachter Verarbeitung ist beim Vierer-Set von Pack & Smooch für nahezu alle Kabel-Varianten im Leben mobiler Mac- und iPad-User der passende Kabelhalter dabei: Zwei mit Stanzungen, in die kürzere Kabel sicher eingefädelt werden können, beispielsweise fürs Ladegerät, ein weiterer mit zwei Druckknöpfen, der auch für ein Verlängerungskabel eingesetzt werden kann, und ein etwas breiterer, der sich zur Ummantelung eines In-Ear-Kabels anbietet, das ebenfalls durch Stanzungen geführt wird. So ist sichergestellt, dass die kleinen Accessoires nicht verloren gehen.Pack & Smooch verarbeitet in der hauseigenen Werkstatt ausschließlich hochwertiges Naturmaterial, das sorgfältig ausgewählt wird. So entstammt das rein pflanzlich gegerbte Naturleder für die Kabelbinder einem italienischen Familienbetrieb, der Mitglied in der Vereinigung „Vera Pelle Conciata al Vegetale in Toscana“ ist. Die Sets sind in Hell- und Dunkelbraun erhältlich und kosten jeweils 24,95 Euro inklusive MwSt. Eine stimmige Ergänzung ist die handliche Zubehörtasche Corriedale XS aus reinem Merino-Wollfilz mit Leder-Griffapplikationen. Sie wird in Hellgrau/Hellbraun sowie in Anthrazit/Dunkelbraun zum UVP von 64,90 Euro angeboten.Die praktischen Accessoires sind im Online Shop von Pack & Smooch erhältlich, außerdem bei Anbietern wie amazon.de, etsy und dawanda.Weitere Informationen zu Pack & Smooch: www.pack-smooch.com/de/



Bildinformation: Cable Organizer Set - Pack & Smooch