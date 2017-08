(fair-NEWS)

ISDN ist veraltet und die Abschaltung hat bereits begonnen. Die Welt der Internet-Telefonie steht mit Voice-over-IP offen und bringt Bewährtes sowie Vorteile mit sich.Bedarfsgerechter SIP-Trunk zur Weiternutzung IP-fähiger TK-AnlagenDer reventix SIP-Trunk ermöglicht es, eine VoIP-fähige Telefonanlage via Internet an das Telefonnetz anzubinden. Dabei wird durch den SIP-Trunk die komplette ein- und ausgehende Telefonie über das Internet geführt und kann zusätzlich verschlüsselt werden.Der reventix SIP-Trunk bietet standardmäßig mittels Premiumrouting HD-Sprachqualität sowie alle notwendigen Dienstmerkmale, wie in der alten ISDN-Welt. Die bekannten Komfortleistungen stehen den Nutzern also auch nach dem einfachen und von reventix begleiteten Umstieg erhalten.Das Angebot des reventix SIP-Trunks beinhaltet unter anderem eine unbegrenzte Anzahl an Sprachkanälen und ist genau auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt. Der Kunde behält hierbei die volle Kostenkontrolle, denn er bucht genau die Anzahl an Sprachkanäle und Nebenstellen, die er tatsächlich benötigt.



