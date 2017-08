200 Jahre Senckenberg: Grandhotel Hessischer Hof unterstützt die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit BBQ-Menü

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 03. August 2017. Biologische trifft auf kulinarische Vielfalt: Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung richtet das Grandhotel Hessischer Hof am Sonntag, den 27. August 2017, eine exklusive kulinarische Reise aus. Ab 19 Uhr bietet das einzig privat geführte Luxushotel Frankfurts Köstlichkeiten, die sich an dem Thema der neuen Senckenberg-Jubiläums-Sonderausstellung orientieren: „Faszination Vielfalt“. Einen Teil des Erlöses aus dem BBQ-Menü spendet das Grandhotel Hessischer Hof an Senckenberg und unterstützt damit den geplanten Um- und Neubau des Frankfurter Naturmuseums.Rund 40 Millionen Objekte aus 200 Jahren Forschungsgeschichte umfassen die Sammlungen Senckenbergs – einen Teil davon zeigt das Senckenberg Naturmuseum in der Jubiläums-Sonderausstellung „Faszination Vielfalt“ ab 30. September 2017. Auf 15 Metern Länge und 4 Metern Höhe präsentiert die Ausstellung etwa 1.000 biologische und geologische Objekte in einer riesigen Wandvitrine. In der Ausstellung können Besucher von winzigen Käfern über Meteoriten bis zu einem riesigen Okapi-Bullen beeindruckende Exponate hautnah erleben. Jedes erzählt auf seine Art eine Geschichte von Entwicklung, Biologie und natürlich Vielfalt. Diesem Thema widmet sich auch das Grandhotel Hessischer Hof mit einem BBQ, das den Geist der Senckenberg-Sonderausstellung einfängt und auf das vielfältige Menü überträgt. Der Fokus liegt auf Natur, auf saisonaler und regionaler Küche, ursprünglich interpretiert: Bisonbratwurst trifft auf marinierten Handkäs, gegrillte Hähnchenbrust auf Rindersteak, Lachsforelle im Gemüsepäckchen auf marinierten Ziegenkäse, Frankfurter Kranz auf gegrillte Wassermelone. Dazu werden edle Tropfen aus dem Weinkeller, Bier, Mineralwasser sowie eine Senckenberg-Jubiläumsschorle gereicht. Zudem sind ausgewählte Exponate aus der Ausstellung „Faszination Vielfalt“ im Rahmen des BBQ im Grandhotel Hessischer Hof zu bestaunen.Mit diesem besonderen kulinarischen BBQ-Abend möchte das Grandhotel Hessischer Hof auch das „Projekt Senckenberg 2020 – Neues Museum“ unterstützen und spendet einen Teil der Einnahmen an das traditionsreiche Senckenberg Naturmuseum.Das BBQ-Buffet ist für 79 Euro pro Person für drei Stunden inklusive Getränke buchbar. Reservierungen werden telefonisch unter +49 (0) 69 / 75 40 29 27 oder per E-Mail an mice@hessischer-hof.de entgegen genommen.



Bildinformation: 200 Jahre Senckenberg: Grandhotel Hessischer Hof unterstützt die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit BBQ-Menü