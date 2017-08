Wir sind Ihre Experten für Ausbau + Fassade

(fair-NEWS) Wir bieten Ihnen professionelle Maschinentechnik für Innenausbau und Fassade sowie individuelle Beratung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Unser Produktportfolio reicht von Frästischen und Sägemaschinen über handgeführte Maschinen bis hin zu CNC gesteuerten Maschinen. Als innovativer Partner erweitern und optimieren wir für Sie kontinuierlich unser Produktprogramm und verschaffen Ihnen damit einen entscheidenden Vorteil am Markt.

Auch im Sonder- und Spezialmaschinenbau sind wir unseren Kunden ein kompetenter Partner bei der Entwicklung und Realisierung individueller Lösungen gemäß kundenspezifischer Anforderungen. Der Umfang der Projekte und Lösungen ist frei definierbar - von einfachen Sonderwerkzeugen bis hin zur Produktionsanlagen, für Handwerksbetriebe ebenso wie für mittelständische Unternehmen.

In Zusammenarbeit mit allen weiteren Unternehmensbereichen der esmo Firmengruppe bieten wir Ihnen als „Full-Service Provider“ ein vollumfängliches Leistungsspektrum:



Beratung + Konzeption - von der Beratung über die Konzepterstellung bis hin zur Projektierung



Konstruktion + Entwicklung - Entwicklung, Konstruktion, Versuche, Prototypenbau, Software-Entwicklung



Produktion - Materialbeschaffung, Fertigungssteuerung, Qualitätssicherung und Montage

Integration + Inbetriebnahme - Installation und Inbetriebnahme vor Ort mit Training, nachfolgendem Service und Instandhaltung der Anlage



Im Verlauf der letzten Jahre haben wir uns des Weiteren im Bereich der Lohnfertigung erfolgreich etabliert. Mit Hilfe hochmoderner CNC-Fräsmaschinen sowie unseren eigenen Frästischen fertigen wir Halbzeuge für die Bauindustrie und Formteile für den Trockenbau. Dabei reicht unsere Produktpalette von einfachen Winkeln über geschwungene Deckensegel und Fassadenelemente aus Aluverbund-Werkstoffen und Eternit bis hin zu vorgefertigten Elementen für Wand- und Fußbodenheizungen aus fermacell. Spezialisiert haben wir uns auf die Bearbeitung von Mineralfaserwerkstoffen sowie gipshaltigen Platten.



Sowohl in maschinen- als auch in fertigungstechnischen Fragen begleiten und unterstützen wir unsere Geschäftspartner weltweit mit umfassendem und kundenorientiertem Projekt-Management. Mit unserem weltweiten Netzwerk von Tochter- und Partnerfirmen verfügen wir über die volle Unterstützung und das Durchsetzungsvermögen, um die Ideen, Visionen und Pläne unserer Kunden auf internationaler Ebene zu realisieren.