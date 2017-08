Der schnellste Explosionsschutzschieber am Markt

(fair-NEWS)

Die RICO Sicherheitstechnik AG wird auf der diesjährigen Powtech in Nürnberg, die vom 26. bis 28. September ihre Pforten öffnet, erneut mit einem Stand vertreten sein. Eines der Highlights wird die Weiterentwicklung des Explosionsschutzschiebers RSV sein, von dessen Vorzügen sich die Besucher in Halle 3, Stand 308 überzeugen können. Mit der aktualisierten Version des RSV präsentiert die RICO Sicherheitstechnik AG eine Produktoptimierung, bei der sowohl die Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit verbessert, als auch die Einsatzgebiete erweitert wurden. "Im Zuge der Weiterentwicklung konnten wir Neuerungen einbringen, die unseren Kunden gleichermaßen technische sowie finanzielle Vorteile verschaffen", erklärt Aleksandar Agatonovic, stellvertretender Geschäftsführer des Unternehmens die verbesserten Produkteigenschaften und konkretisiert, dass die neue Generation des Explosionsschutzschiebers nicht nur ein hohes Sicherheitslevel sowie eine besonders einfache Handhabung bietet. Hierbei handelt es sich zudem um den schnellsten Schieber am Markt. Davon abgesehen wissen jedoch auch die bereits bewährten Explosionsentkopplungslösungen aus dem Hause RICO zu überzeugen: Mit dem VENTEX® Ventil sowie dem Explosionsschutzschieber REDEX® Slide unterstreichen die Experten einmal mehr ihr breites Spektrum an Produkten rund um die Explosionsentkopplung. Abgerundet wird das Portfolio mit den gasdichten Luftabsperrklappen des Unternehmens. Denn diese sind in der Lage, Luftströme beliebig zu drosseln und zu 100% gasdicht abzusperren, was beispielsweise im Rahmen pharmazeutischer Anwendungen unabdingbar ist. Die Luftabsperrklappen begegnen dank ihrer unterschiedlichen Ausführungen höchsten Sicherheitsansprüchen. Zudem zeichnen sie sich durch eine kompakte und leichte Bauweise aus. "Wir zeigen auf der Messe unsere komplette Bandbreite und sind sicher, mit unseren Qualitätslösungen sowie unserem Know-how überzeugen zu können. Die Besucher müssen einfach den Fußspuren in Halle 3 folgen, dann gelangen sie direkt zu unserem Stand", so Agatonovic.



Bildinformation: RICO entwickelte den Explosionsschutzschieber RSV weiter