Das romantische Irland - Projekt von Esther Mitterbauer und Rainer Strzolka

In Vorbereitung eines neuen Buchprojektes im Verlag Clemens Kochert zeigt die Galerie für Kulturkommunikation ab dem 4. August 29 analoge Farbphotographien, entstanden auf Adox Color Implosion Filmmaterial. Die Installation wird nicht dauerhaft sichtbar sein, sondern mit dem Fortgang an der Arbeit an dem erwähnten Buch vom Netz genommen werden.Besuchen Sie uns im Netz unter www.galerie-fuer-kulturkommunikation.de/Termine-und-Geschichte/2017/Zeitgleich sind in der Werkstatt die folgenden Installationen online:www.galerie-fuer-kulturkommunikation.de/Werkstatt-und-Schaulust/Rauschzustand/www.galerie-fuer-kulturkommunikation.de/Werkstatt-und-Schaulust/Teleblitz/www.galerie-fuer-kulturkommunikation.de/Werkstatt-und-Schaulust/Zutritt-nur-fuer-Mitarbeiter/



Bildinformation: c) Rainer Strzolka