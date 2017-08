RMP germany unterstützt Reiss Motivation Profile Master: Das Original jetzt mit innovativer Online-Plattform

(fair-NEWS)

Seit gut einem Monat ist sie jetzt am Start: Die neue Online-Plattform von RMP germany, die sich an alle bereits zertifizierten Reiss Motivation Profile Master richtet. Die RMP germany GmbH ist seit dem 1. Juli exklusiver Lizenzpartner des bekannten Diagnostiktools in Deutschland. Und das erwartet die User: Nach Erstellung eines Accounts erhält jeder Master Zugriff auf die Medienbox, die umfangreiche Arbeitsmaterialien wie Muster Reports, Artikel und Präsentationen rund um das Reiss Motivation Profil enthält. Der Zugang erlaubt es den Mastern außerdem, besser verständliche Visualisierungen und Grafiken der Motivausprägungen zu erzeugen, die auch mit Kollegen oder Kunden online geteilt werden können. Aufgezeichnete Webinare bieten darüber hinaus Hilfestellung, um den Umgang mit der neuen Plattform zu erleichtern.Gute Neuigkeiten auch für alle, die mit dem Gedanken spielen, selbst mit dem Reiss Motivation Profile zu arbeiten oder ihr Wissen auffrischen möchten: Nach der Lizenzübernahme laufen nun auch die Ausbildungen zum Reiss Motivation Profile Master wieder. Ziel der jeweils dreitägigen Zertifizierung ist es, die Teilnehmer fit für die sofortige qualifizierte Anwendung des Persönlichkeitstools in ihrem beruflichen Alltag zu machen. Die Ausbildung richtet sich an Coachs, Trainer und Personalentwickler und leitet sie an, mit Hilfe des Reiss Motivation Profile passgenaue Maßnahmen für Coachees, Organisationen und Teams zur effektiven Zielerreichung zu entwickeln. Die Zertifizierungen finden deutschlandweit statt, in diesem Jahr sind noch fünf Termine angesetzt."Unser Ziel ist es, die Arbeit von Steven Reiss fortzusetzen und das von ihm ins Leben gerufene Reiss Motivation Profile beständig weiterzuentwickeln, um es noch mehr Menschen in unterschiedlichen Branchen zugänglich zu machen. Es ist uns daher auch sehr wichtig, den zertifizierten Mastern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie bestmöglich bei ihrer Arbeit mit dem Tool zu unterstützen", so Brunello Gianella. Er ist gemeinsam mit Daniele Gianella exklusiver Lizenzpartner für das Reiss Motivation Profile in der Schweiz und hat RMP germany gemeinsam mit Personal-Branding-Experte Benjamin Schulz sowie Irene Krötlinger und Dr. Maximilian Koch gegründet, die seit 15 Jahren die Reiss Profil Akademie Österreich betreiben.Die Zertifizierungstermine sowie weitere Neuigkeiten rund um RMP germany finden Sie unter: <a href="https://www.rmp-germany.com/news-termine/">https://www.rmp-germany.com/news-termine/</a>



