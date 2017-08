Mental stark - dank Mentaltraining

(fair-NEWS)

Seit über 20 Jahren bereiten wir Spitzensportler und Nationalmannschaften auf ihre Topleistungen an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen vor. Diese Techniken sind auch im Berufsalltag anwendbar. Denn aus mentaler Sichtweise spielt es keine Rolle, ob sich einem Menschen eine grosse Herausforderung im Sport stellt oder ob es um einen beruflichen Hintergrund geht. Sobald ein Mensch zum Zeitpunkt X seine Topleistung abrufen können muss, ist die mentale Verfassung - neben den fachlichen Kompetenzen - entscheidend für den Erfolg. Dies gilt für Manager genauso wie für Politiker, Musiker und andere Berufsgruppen.Wir analysieren mit unseren Klienten ihre Situationen, entwerfen Massnahmenpläne und erarbeiten individualisierte, situationsspezifische Lösungen. Ausserdem führen wir unsere Klienten in mentale Techniken ein, mit denen auch unsere Spitzensportler arbeiten. In diesen geleiteten Mentaltrainings lernt dann der Einzelne, wie er sein persönliches Mentaltrainingsprogramm selbständig trainieren kann, damit er es künftig in der Praxis anwenden kann, und zwar auch dann, wenn Erfolgs- und Zeitdruck dies erschweren. Oder wenn hohe Erwartungen zu erfüllen sind, schwierige Verhandlungen anstehen, Konflikte gelöst werden müssen, wichtige Präsentationen anstehen, ein enormes Auftragsvolumen bewältigt werden muss.Das modular aufgebaute Ausbildungs- und Beratungskonzept der Mentaltrainer MW GmbH ist speziell auf die Anforderungen in der Wirtschaft und auf die persönlichen Anliegen der Klienten abgestimmt. Dadurch lassen sich die mentalen Trainingsformen leicht lernen und in den Arbeitsalltag einbeziehen. Der zeitliche Aufwand ist gering: Ein tägliches 5-minütiges Training reicht vollständig, um schon nach kurzer Zeit erfolgreich herausfordernde Situationen zu meistern.Die Trainer der Mentaltrainer MW GmbH vermitteln dieses Knowhow sowohl an Teams wie auch an Einzelpersonen.Haben wir Ihr Interesse geweckt, unser Ausbildungs- und Trainingskonzept kennenzulernen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



Bildinformation: Mental stark - dank Mentaltraining