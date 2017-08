Run auf Hamburger Büroflächen hält unvermindert an

(fair-NEWS)

Hamburgs Büromarkt bleibt geprägt von einer guten Nachfrage und einer hohen Abschlussfreudigkeit der Mieter. Im ersten Halbjahr 2017 wurden ca. 313.000 m² Bürofläche angemietet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das überdurchschnittlich gute Ergebnis eine Steigerung von 31 %. "Für die zweite Jahreshälfte kann ebenfalls von sehr guten Vermietungsumsätzen in der Hansestadt ausgegangen werden. So befinden sich allein im Segment über 5.000 m² mehr als 15 Gesuche von Büromietern in der Pipeline. Insgesamt erscheint somit ein Umsatz von deutlich über 500.000 m² für das Gesamtjahr realistisch", prognostiziert Artur Kraft, Direktor bei der Angermann Real Estate Advisory AG in Hamburg.Leerstand in Bürogebäuden sinkt erneutSchwierig gestaltet sich für Hamburgs Büromieter allerdings das weiter sinkende <a href="https://www.buerosuche.de/stadtteilkarte/hamburg">Angebot an freien Büros</a>. Auch im Verlauf des 2. Quartals 2017 sank der Leerstand und beträgt nur noch ca. 635.000 m². Bei einem Gesamtflächenbestand von ca. 13.500.000 m² entspricht dies einer Leerstandsquote von 4,7 %. "Für die Vermieter von Büroräumen geht diese Entwicklung mit einer stetigen Verbesserung ihrer Verhandlungsposition einher. Es ist deshalb zu erwarten, dass die Bereitschaft Incentives zu gewähren, insbesondere bei hochwertigen Flächen in den zentralen Bürolagen, weiter abnimmt", sagt Kraft.Büromieten ziehen anBedingt durch das immer knapper werdende Büroflächenangebot und die hohe Qualität vieler Büroflächen ziehen die Büromieten in Hamburg an. So erhöhte sich die Spitzenmiete gegenüber dem 1. Quartal 2017 von 25,50 EUR/m² auf 26,50 EUR/m². Moderater fällt die Erhöhung bei der Durchschnittsmiete aus, die statt 14,90 EUR/m² auf 15,00 EUR/m² gestiegen ist. "Auch in den kommenden Monaten ist mit einer Verstärkung dieses Trends und teureren Büromieten zu rechnen", so Kraft.Industriesektor mietet am meisten Bürofläche in HamburgAktivste Branche war im ersten Halbjahr 2017 der Industriesektor mit einem Flächenumsatz von ca. 49.800 m². Dahinter folgen die Beratungsbranche mit ca. 30.100 m² sowie der Dienstleistungssektor mit ca. 29.000 m². Die meisten Mietverträge wurden bislang im Flächensegment zwischen 250 m² und 700 m² abgeschlossen. Die in diesem Bereich angemieteten Büroflächen in Höhe von ca. 68.100 m² bedeutet jedoch nur einen Umsatzanteil von 22 %. Der größte Anteil am Gesamtflächenumsatz entfällt mit 54 % (ca. 168.100 m²) auf das Segment über 1.500 m².City Süd überholt City als beliebtesten Bürostandort 2017Im Standortranking hat die <a href="https://www.buerosuche.de/objektliste?search_city=14&selectedTab=tab2&ls%5B661%5D=661&sizeFrom=&sizeTo=&areaToggleBox=ckBoxArea&rent=&saveAsSearchLM=&action=">City Süd</a>, auch durch die ca. 34.500 m² große Anmietung von Olympus im Heidenkampsweg, die Führung übernommen. Insgesamt wurden in dem Quartier ca. 83.400 m² Büroflächen vermietet. Auf dem zweiten Platz folgt die City mit einer Vermietungsleistung von ca. 72.500 m². Erst auf dem fünften Rang befindet sich mit ca. 16.100 m² die HafenCity. "Allerdings ist das Angebot in dem Stadtteil mit gerade einmal ca. 22.600 m² Bürofläche auch besonders gering", relativiert Kraft.Anmietungen in Neubauprojekten entscheidender Faktor für hohen FlächenumsatzBeim Blick auf die Liste der Top-Ten Büroanmietungen fällt auf, dass fünf Mietverträge (Olympus, Hogan Lovells, Pixelpark, Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis, Max-Planck-Institut) mit einer Gesamtfläche von ca. 54.600 m² in noch nicht fertiggestellten Neubauprojekten abgeschlossen wurden. "Sie waren somit ein entscheidender Faktor, dass trotz des rückläufigen Leerstands bei Büroimmobilien erneut ein hoher Büroflächenumsatz erzielt werden konnte. Ob dies auch zukünftig noch der Fall sein wird darf bezweifelt werden, da nach jetzigem Stand nur eine überschaubare Anzahl an Neubauprojekten in der Planung sind. Besonders prekär ist bereits die Situation in der City Süd, wo derzeit nur ein einziges Immobilien-Projekt im Bau ist", erklärt Kraft.<a href="https://www.buerosuche.de/upload/files/bueromarktdaten/bueromarktbericht_hamburg_1halbjahr_2017.pdf">Der Büromarktbericht ist als PDF zum Download verfügbar.</a>



Bildinformation: Wieviel Miete zahle ich für mein Büro in Hamburg? (Quelle: Angermann)