Maggioni Tourist Marketing in neuem Gewand

„Maggioni Tourist Marketing” wurde 2005 vom Geschäftsführer Roberto Maggioni in Berlin gegründet. Die Full-Service Agentur für Marketing und Kommunikation für die Tourismusbranche hat sich von Anfang an darauf fokussiert, ausländischen Reisezielen einen größeren Bekanntheitsgrad beim deutschen Publikum zu verschaffen und ihnen den Zugang zum deutschsprachigen Markt zu erleichtern.Die Geschäftsidee entwickelte Roberto Maggioni, der von Isola dei Pescatori im Lago Maggiore stammt, in seiner deutschen Wahlheimat: In Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort wie der örtlichen Handelskammer erarbeitete er ein Konzept zur Repräsentanz der gesamten Region um den Lago Maggiore als einheitliche Reisedestination.So gründete er „Maggioni Tourist Marketing“ und gewann als ersten Kunden den Lago Maggiore.Die Organisation von Pressereisen und Fam Trips, Pressekonferenzen, Roadshows und das Erstellen von Pressemitteilungen gehören zum Kerngeschäft der Agentur. Neben dem logistischen und organisatorischen Bereich wird die Arbeit auch als interkulturelle Übertragungsleistung verstanden. So sind alle Mitarbeiter des Betriebes mehrsprachig, was nicht nur eine leichtere Kommunikation ermöglicht sondern auch ein tieferes Verständnis für die individuellen Belange der Kunden gewährleistet.Auch in diesem Jahr vertritt „Maggioni Tourist Marketing“ wieder die italienische Region Valle d’Aosta und das Adriaseebad Comacchio auf dem deutschsprachigen Markt. Erstmalig organisiert die Agentur in diesem Jahr ein französisch-italienisches Gemeinschaftsprojekt: eine hochalpine Trekkingtour durch den Parc National du Mercantour und den Parco nazionale Alpi Marittime vom 20. Juli bis zum 25. Juli. Außerdem konnte die Agentur als Neukunden das exklusive Resort Hotel Lafodia auf der Insel Lopud in Kroatien gewinnen.Die neue Webpräsenz www.maggioni-tm.de ist seit dem 10. Juli online, in neuem Design, mit News und einem Download von Kundeninformationen sowie mit einer Reiseseite, auf der Themen-Reisen angeboten werden, die maßgeschneidert mit den Partner-Destinationen konzipiert wurden. Als neuer Pressereferent ist seit dem 15. Mai Jörg Karweick für das Unternehmen tätig.In Kooperation mit dem Verlag Kiepenheuer & Witsch entwickelte die Agentur in diesem Jahr erstmalig eine Krimireise nach Romanen des Autors Bruno Varese: Auf den Spuren des Polizeipsychologen Matteo Basso geht es an die Orte fiktiver Verbrechen in realer Schönheit rund um den Lago Maggiore.Diese Reise wird weiterhin angeboten und ist für Liebhaber von Krimis und von schöner Landschaft ab sofort über die Webpage von „Maggioni Tourist Marketing“ einzusehen und bei der Agentur zubuchen.Weitere Informationen zu den Serviceleistungen von Maggioni Tourist Marketing und zu der Krimireise an den Lago Maggiore sind zu finden unter www.maggioni-tm.de www.kiwi-verlag.de www.saporiditaliaincoming.itAgentur:„Maggioni – Tourist Marketing“ ist eine Berliner Marketing- und Kommunikationsagentur für die Tourismusbranche. Das mehrsprachige Team hat sich auf die Entwicklung und Durchführung von touristischen Werbemaßnahmen für europäische Reiseregionen spezialisiert. Die von der Agentur entworfenen Strategien basieren stets auf den spezifischen Forderungen ihrer Kunden. Das Ziel von Maggioni Tourist Marketing besteht darin, optimale Kommunikationslösungen zur Stärkung der jeweiligen Reiseregion auf dem touristischen Markt zu finden, d.h. die Vorzüge der Destination zu beleuchten, ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen und hierdurch letztlich auch ihren wirtschaftlichen Erfolg zu fördern.



Bildinformation: Isola dei Pescatori - Lago Maggiore © Maggioni Tourist Marketing