Sieben IT-Talente starten Ausbildung bei GFOS

Der Trend zur Digitalisierung ist in den Unternehmen ungebrochen. Diese stetige Entwicklung spüren auch wir und konnten im ersten Halbjahr 2017 bereits 27 Neukunden für uns gewinnen. Unternehmen müssen mit dieser Entwicklung Schritt halten, um keine Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen und den Bedürfnissen der zukünftigen Arbeitswelt nachzukommen.Auch in Zeiten der Digitalisierung bleiben die Mitarbeiter und ihr Wissen die wichtigste Ressource eines Unternehmens. Industrie 4.0 ist auch in der jungen Generation ein Thema, die besonders schnellen Zugang zu Themen wie Digitalisierung findet. Daher haben sich auch 2017 wieder zahlreiche motivierte junge Menschen bei der GFOS für eine IT-Ausbildung beworben. Sieben engagierte IT-Talente konnten wir in diesem Jahr für eine Ausbildung beziehungsweise ein ausbildungsbegleitendes Studium gewinnen, die nun zum 1. August 2017 ihre Ausbildung bei der GFOS begonnen haben.Burkhard Röhrig, Geschäftsführer der GFOS, freut sich: "Für uns als mittelständischer Softwareanbieter ist es besonders wichtig, durch neue Talente, frische Ideen ins Unternehmen zu holen. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir mit unseren innovativen Ausbildungskonzepten den Nerv der Jugendlichen treffen und wieder zahlreiche qualifizierte junge Menschen für eine Ausbildung bei der GFOS gewinnen konnten. Denn Bildung ist der Schlüssel für eine glückliche und sorgenarme Zukunft."Die GFOS bildet in den Berufen FachinformatikerIn Anwendungsentwicklung, FachinformatikerIn Systemintegration, IT-Systemkauffrau/-mann sowie Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement aus. Um jungen, talentierten Menschen die Möglichkeit zu geben, zu studieren und gleichzeitig Praxiserfahrung zu sammeln, unterstützt das Unternehmen vor allem das Modell Work & Study.Weitere Informationen zur GFOS und zu den Ausbildungsmöglichkeiten finden Sie unter: www.gfos.com



