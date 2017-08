HC Erlangen empfängt die Rimpar Wölfe

(fair-NEWS)

Am 5. August präsentiert sich der HC Erlangen in einem weiteren Testspiel gegen die Rimpar Wölfe erstmals dem heimischen Publikum in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle. Die Mannschaft von HC-Cheftrainer Robert Andersson möchte gegen die Unterfranken seine gute Form der letzten Wochen bestätigen und in seiner Trainingshalle überzeugen. Mit dem Spiel gegen den Konkurrenten aus Unterfranken startet der Erstligist in die letzten beiden Vorbereitungswochen ehe es am 18./19. August mit dem Pokal-Wochenende in die Pflichtspiel-Saison geht. Rimpar wäre fast aufgestiegenDer Gast aus Rimpar, der in der vergangenen Spielzeit mit einem vierten Platz nur knapp den Aufstieg in die deutsche Eliteklasse verpasste, ist ein echter Gradmesser für das Team um Kapitän Michael Haaß. „Wir wollen in diesem Spiel weiterkommen und die unter der Woche erarbeitete Inhalte umsetzen“ sagt Robert Andersson vor dem Test. Der Schwede betont, dass seine Mannschaft das Tempospiel noch weiterentwickeln und in der Defensive an der Feinabstimmung arbeiten müsse.Feier für die treuen FansAuch seine Anhänger möchte der HC Erlangen an diesem Samstag auf die kommenden Aufgaben einstimmen. Aus diesem Grund lädt der HC seine Fans im Anschluss an die Begegnung zum gemeinsamen Fest an der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle ein. Die HC-Profis werden dann für das leibliche Wohl ihrer Anhänger sorgen. „Dieses Zusammenkommen hat sich in den letzten Jahren zu einer schönen Tradition entwickelt, die wir weiterhin aufrechterhalten wollen“, so René Selke, Geschäftsführer des HC.Das Spiel HC Erlangen gegen die Rimpar Wölfe wird am Samstag um 16.00 Uhr in der Schillerstraße angepfiffen. Sport begeistert die Menschen und bringt sie emotional zusammen. https://www.hl-studios.de aus Erlangen unterstützt seit Jahren den Erlanger Handballsport mit großer Leidenschaft und Freude sowie ehrenamtlich mit Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Darüber hinaus ist die Werbeagentur Förderer von Jugendnationalspieler Kevin Herbst. Informationen unter: www.hc-erlangen.deAgentur:hl-studios ist eine inhabergeführte Agentur für Industriekommunikation. Über 90 Mitarbeiter engagieren sich seit 25 Jahren in Erlangen und Berlin für Markt- und Innovationsführer der Industrie. Das Portfolio reicht von Strategie und Konzeption über 3D/CGI-Animationen, Print, Film, Foto, Public Relations, Interactive online und offline, Apps, Touch-Applikationen, Messen und Events bis hin zur Markenführung.



Bildinformation: (Foto: HJKrieg, hl-studios, Erlangen) - Die HC-Fans freuen sich auf das Spiel gegen Rimpar