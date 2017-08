Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Music from Australia in Berlin Charlottenburg

(fair-NEWS) Vindan wurde in London, Sri Lanka, Borneo und Australien mit einer andauernden Kur aus rohem Soul, Old-school Rhymes, staubigen Blues, afro-karibischen Klängen und ausgesuchten Exotica aufgezogen, die er mit einer frischen melodischen und lyrischen Schönheit verschmilzt. Gefangen zwischen der neuen und alten Welt erzählen seine Lieder von Kulturschock und Gemeinsamkeiten.



www.vindan.net



https://soundcloud.com/vindan/sets/songs-to-surround-me



https://www.youtube.com/watch?v=a4ZgxlpG5Hw



Donnerstag 24.08.2017



Beginn: 20:30 Uhr



VVK: 6,00 €, Abends: 8,50 €, Studenten: 3,00 €



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



Bildinformation: Vindan - Musik aus Australien live in Berlin Charlottenburg

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

«Vindan with guest musicians live im ART Stalker»

