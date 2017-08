Neuer Infofilm erklärt den Lesezirkel als Werbeträger

(fair-NEWS)

Viele Menschen kennen den Lesezirkel aus der Arztpraxis oder vom letzten Friseurbesuch. Dass der Lesezirkel auch privat abonniert werden kann und somit eine echte Alternative für Zeitschriftenleser darstellt, ist den meisten jedoch unbekannt. Inzwischen sind bereits 40% der Lesezirkelabonnenten Privathaushalte, die sich ihre Lieblingszeitschriften bequem nach Hause liefern lassen. „Wir wollen mit unserem neuen Infofilm auch die tatsächliche Abonnentenstruktur und Leserschaft des Lesezirkels besser beleuchten“, so Nicole Niemeyer, Anzeigenleiterin bei der Agentur Becker+Stahl, die den Lesezirkel bundesweit als Werbeträger vermarktet.Vom Verlag zum AbonnentenDabei zeigt der Clip auch den kompletten Lebensweg einer Lesezirkelzeitschrift. Von der wöchentlichen Anlieferung durch die Verlage über die Konfektionierung mit den Lesezirkelumschlägen, das Ausliefern und Zurücknehmen bei den Abonnenten bis hin zur Kontrolle und dem Recycling zeigt der Film anschaulich das System des Lesezirkels, insbesondere in seiner Funktion als Werbeträger.Verteilung von Flyern, Kundenmagazinen und SamplingsAuch das Beilegen von Flyern oder Broschüren und die Platzierung von Kundenmagazinen oder Katalogen werden in dem Film veranschaulicht. Als besonderes Special-Ad bietet der Lesezirkel die persönliche Übergabe von Warenproben an die Abonnenten. Insbesondere die Warenprobenverteilung an private Abonnenten des Lesezirkels ist hierbei sehr gefragt. Die Abonnenten können sich beim Testen der Warenproben im heimischen Umfeld Zeit nehmen und sich ausführlich über das Produkt informieren.Ein Ansprechpartner zur Buchung von Werbung im LesezirkelDer Infofilm schließt mit einem Einblick in die Agentur Becker+Stahl in Saarbrücken, die den Lesezirkel bundesweit als Werbeträger vermarktet. Die Agentur vermittelt Werbung zwischen Werbungstreibenden und den 110 Lesezirkelunternehmen in Deutschland und ist zentraler Ansprechpartner für Fragen zum Lesezirkel, für Kostenkalkulationen oder zur Ausarbeitung von individuellen Konzepten.Den Film finden Sie auf dem offiziellen Youtube-Channel der Agentur Becker+Stahl unter www.youtube.com/LesezirkelwerbungDE



Bildinformation: Becker+Stahl GmbH