Die Suite Berlin, Berlin wird zur Teufel Suite – das Hotel Berlin, Berlin präsentiert seine exklusivste Suite im neuen Glanz und mit maßgeschneidertem Sound. Take your pleasure seriously!

Berlin, August 2017Die Suite Berlin, Berlin im Hotel Berlin, Berlin nennt sich ab jetzt die Teufel Suite – ausgestattet mit maßgeschneiderten Beats! Take your pleasure seriously! Jeder Raum der luxuriösen Suite ist mit soundgewaltigen High-End-Produkten von Teufel ausgestattet, die für einen klangvollen Aufenthalt sorgen. Die Teufel Suite ist im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Hotel Berlin, Berlin und seinem langjährigen Partner Teufel entstanden und wird ab sofort all ihre Gäste auf eine audiovisuelle Reise mitnehmen.Im modern ausgestatteten Living Room der Teufel Suite befindet sich das Teufel Varion Complete 5.1 Heimkino-Set mit der Teufel Corestation, das spannende Filmabende zu einem ganz besonderen Highlight werden lässt. Luxuriöse und stylishe Wohnzimmeratmosphäre und realistische Audioerlebnisse gibt es so exklusiv nur im Hotel Berlin, Berlin. Im Music Room sorgt der Teufel Definion 3 High-End-Stereo-Lautsprecher für unvergleichlichen Klang. Der Teufel Kombo 62 CD-Receiver rundet die Soundanlage ab und ist ein kraftvoller Stereo-CD-Receiver mit üppigen 200 Watt Leistung. Impulsiver Sound ist hier vorprogrammiert!Das stylishe Schlafzimmer ist mit dem einmaligen Teufel Boomster ausgestattet. Das portable Stereo-Bluetooth-Radio hat eine integrierte Freisprecheinrichtung für Hands-free-Telefonate im ganzen Raum. Somit können Gäste nach einem langen Tag im Bett entspannen und gleichzeitig mit den Liebsten sprechen. Gemütliche TV-Abende im Bett werden klangvoll unterstützt durch die Teufel Cinebar Trios 3.1 mit einem T4000 Flach-Subwoofer.Im Badezimmer dürfen Gäste während eines Entspannungsbades mit der Teufel Kombo 42 eine ganz eigene Klangtherapie genießen. Die leistungsstarke Stereo-Anlage hat einen glasklaren Sound für inspirierende Momente bei einem heißen Bad. Für den fetten Sound sorgen die Ultima 20 Regal Lautsprecher. Im WC erleben Gäste dank des Teufel Bamster Pro ein überragendes Hörerlebnis. Mit dem mobilen Bluetooth-Stereo-Speaker der Spitzenklasse lässt sich bequem Musik von Spotify oder YouTube via Bluetooth in bester Qualität übertragen.In jedem Raum lassen sich die Teufel Geräte mit Bluetooth verbinden, sodass jeder Gast mit seinem Smartphone oder Tablet seine ganz eigene Musik streamen kann. Teufel bietet individuelle, maßgeschneiderte Lösungen – und ist daher ein perfekter Partner für das Hotel Berlin, Berlin! Persönlicher, individueller Service gehört zur Kernkompetenz des Hotels – erst kürzlich präsentierte man mit You, Me & Berlin ein einzigartiges Gastgeberkonzept in den Hotelzimmern. Berliner sind eingeladen, den Gästen des Hotel Berlin, Berlin ihre ganz persönlichen Geheimtipps zu verraten und aus ihnen so Berlin-Insider zu machen!Weitere Informationen über das Hotel unter www.hotel-berlin.de Das Hotel Berlin, Berlin liegt seit über 50 Jahren mitten in Berlin direkt am Puls der Hauptstadt. Seit 2006 gehört das Hotel mit seinen 701 stylish eingerichteten Zimmern und Suiten zu der schwedischen Pandox-Gruppe. Mit seinem stets auf den Gast zugeschnittenen, individuellen Service und großer Liebe zum Detail bietet das Hotel Berlin, Berlin ein inspirierendes Zuhause in der deutschen Metropole. Auch für Veranstaltungen oder Konferenzen ist das Hotel Berlin, Berlin eine Top-Adresse inmitten der kulturellen Szene der Stadt. Insgesamt 48 Veranstaltungsräume stehen im zertifizierten Conference & Event Bereich zur Verfügung. In der hoteleigenen Lounge Berlin, Berlin werden frische regionale, saisonale Gerichte und erfrischende Drinks in stylisher Atmosphäre serviert. Der Fitness- und Wellness-Bereich „Gym & Sauna“ bietet ein komplettes Sport- und Erholungs-Spektrum von Finnischer Sauna und Sanarium bis hin zu modernsten Trainingsgeräten. Mit seiner zentralen Lage und der exzellenten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist das Hotel Berlin, Berlin der perfekte Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Berlin.



